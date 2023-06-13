В Московском регионе 13 июня ожидается до 24 градусов тепла

Фото: Фотобанк Московской области / Пелагия Тихонова
В Москве и Подмосковье во вторник ожидается небольшая облачность и до 24 градусов тепла
В Московском регионе 13 июня прогнозируется небольшая облачность и до 24 градусов тепла, передаёт Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на Гидрометцентр России.
Осадки не ожидаются.
Ранее синоптик Татьяна Позднякова рассказала, когда в Подмосковье ждать нашествия комаров.
Осадки не ожидаются.
«Температура воздуха в столице составит от плюс 21 до плюс 23 градусов, в Подмосковье — от плюс 19 до плюс 24 градусов», — уточняется в материале.Будет дуть северо-восточный и восточный ветер со скоростью 5-10 м/c. Атмосферное давление во вторник составит 755 мм ртутного столба.
Ранее синоптик Татьяна Позднякова рассказала, когда в Подмосковье ждать нашествия комаров.
Яна Таёжная