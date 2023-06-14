В Московском регионе 14 июня ожидается до 27 градусов тепла

Фото: Фотобанк Московской области / Пелагия Тихонова
В Москве и Подмосковье в среду ожидается небольшая облачность и до 27 градусов тепла
В Московском регионе 14 июня ожидается небольшая облачность и до 27 градусов тепла, передаёт Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на Гидрометцентр России.
Осадки не прогнозируются.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, какая погода будет в Москве и Подмосковье на этой неделе.
Осадки не прогнозируются.
«Температура воздуха в Москве составит от плюс 24 до плюс 26 градусов, в Подмосковье — от плюс 22 до плюс 27 градусов», — уточняется в материале.Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 5-10 м/c. Атмосферное давление в среду составит 752 мм рт. ст.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, какая погода будет в Москве и Подмосковье на этой неделе.
Яна Таёжная