В Московском регионе 15 июня ожидается до 29 градусов тепла

Фото: Фотобанк Московской области / Пелагия Тихонова
Осадков не прогнозируется.
«Температура воздуха в столице составит от плюс 26 до плюс 28 градусов, в Подмосковье — от плюс 24 до плюс 29 градусов», — уточняется в сообщении.Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 4-9 м/c. Атмосферное давление в четверг составит 750 мм ртутного столба.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Московском регионе к концу рабочей недели ожидается 30-градусная жара, а синоптик Позднякова рассказала, когда в Подмосковье ждать нашествия комаров.