В Московском регионе 16 июня ожидается до 30 градусов тепла

Фото: Фотобанк Московской области / Пелагия Тихонова
Осадков не ожидается.
«Температура воздуха в Москве составит от плюс 27 до плюс 29 градусов, в Подмосковье — от плюс 25 до плюс 30 градусов», — говорится в сообщении.Будет дуть северный и северо-восточный ветер со скоростью 3-8 м/c. Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.
Ранее синоптик Татьяна Позднякова рассказала, когда в Подмосковье ждать нашествия комаров. А «Радио 1» сообщало, как жителям региона спастись в лесу от кровососущих насекомых.