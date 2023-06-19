В Московском регионе 19 июня ожидается до 26 градусов тепла

Фото: Фотобанк Московской области / Пелагия Тихонова
В Москве и Подмосковье в понедельник прогнозируется переменная облачность и до 26 градусов тепла
В Московском регионе 19 июня ожидается переменная облачность и до 26 градусов тепла, передаёт Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на Гидрометцентр России.
Осадки не прогнозируются.
Ранее метеоролог Татьяна Позднякова рассказала, когда в Московской области ждать нашествия комаров.
Осадки не прогнозируются.
«Температура воздуха в Москве составит от плюс 23 до плюс 25 градусов, в Московской области — от плюс 21 до плюс 26 градусов», — уточняется в сообщении.Будет дуть восточный ветер со скоростью 3-8 м/c. Атмосферное давление в понедельник составит 750 мм ртутного столба.
Ранее метеоролог Татьяна Позднякова рассказала, когда в Московской области ждать нашествия комаров.
Яна Таёжная