В Московском регионе 20 июня ожидается до 25 градусов тепла

Фото: Фотобанк Московской области / Пелагия Тихонова
В Москве и Подмосковье 20 июня прогнозируется переменная облачность и до 25 градусов тепла
В Московском регионе 20 июня ожидается переменная облачность и до 25 градусов тепла, передаёт Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на Гидрометцентр России.
Местами прогнозируется кратковременный дождь.
Ранее метеоролог Надежда Точенова рассказала, когда в Москву придут дожди.
Местами прогнозируется кратковременный дождь.
«Температура воздуха в Москве составит от плюс 22 до плюс 24 градусов, в Подмосковье — от плюс 20 до плюс 25 градусов», — уточняется в сообщении.Будет дуть северный и северо-западный ветер со скоростью 6-11 м/c, местами его порывы будут достигать 15 м/c. Атмосферное давление во вторник составит 747 мм ртутного столба.
Ранее метеоролог Надежда Точенова рассказала, когда в Москву придут дожди.
Яна Таёжная