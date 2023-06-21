В Московском регионе 21 июня ожидается до 24 градусов тепла

Фото: Фотобанк Московской области / Пелагия Тихонова
В Москве и Подмосковье в среду прогнозируется переменная облачность и до 24 градусов тепла
В Московском регионе 21 июня ожидается переменная облачность и до 24 градусов тепла, передаёт Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на Гидрометцентр России.
Осадки не прогнозируются.
Ранее метеоролог Точенова рассказала, когда в Москву придут дожди.
Осадки не прогнозируются.
«Температура воздуха в столице составит от плюс 21 до плюс 23 градусов, в области — от плюс 19 до плюс 24 градусов», — говорится в материале.Будет дуть северный ветер со скоростью 5-10 м/c, атмосферное давление в среду составит 750 мм ртутного столба.
Ранее метеоролог Точенова рассказала, когда в Москву придут дожди.
Яна Таёжная