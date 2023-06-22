В Московском регионе 22 июня ожидается до 27 градусов тепла

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В Москве и Подмосковье 22 июня ожидается переменная облачность и до 27 градусов тепла
В Московском регионе 22 июня ожидается переменная облачность и до 27 градусов тепла, передаёт Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на Гидрометцентр России.
Местами пройдёт небольшой дождь.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в Москве до конца этой недели будет комфортная погода, а среднесуточные температуры будут соответствуют нормальным климатическим значениям. Осадки до конца недели не ожидаются, локально возможны кратковременные дожди.
Местами пройдёт небольшой дождь.
«Температура воздуха в столице составит от плюс 24 до плюс 26 градусов, в Подмосковье — от плюс 22 до плюс 27 градусов», — уточняется в сообщении.Будет дуть ветер переменных направлений со скоростью 2-7 м/c. Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в Москве до конца этой недели будет комфортная погода, а среднесуточные температуры будут соответствуют нормальным климатическим значениям. Осадки до конца недели не ожидаются, локально возможны кратковременные дожди.
Яна Таёжная