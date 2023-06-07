В Московском регионе 7 июня ожидается до 24 градусов тепла

Фото: Фотобанк Московкой области / Пелагия Тихонова
Уточняется, что местами возможен небольшой дождь.
«Температура воздуха в Москве составит от плюс 21 до плюс 23 градусов, в Подмосковье — от плюс 19 до плюс 24 градусов», — уточняется в сообщении.Будет дуть западный ветер со скоростью 5-10 м/c, местами его порывы могут достигать 15 м/c. Атмосферное давление в среду составит 751 мм рт. ст.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что на текущей неделе температура в Москве будет ниже нормы.