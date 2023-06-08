В Московском регионе 8 июня ожидается до 24 градусов тепла

Фото: Фотобанк Московской области / Пелагия Тихонова
В Москве и Подмосковье 8 июня прогнозируется переменная облачность
В Московском регионе 8 июня прогнозируется переменная облачность и до 24 градусов тепла, передаёт Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на Гидрометцентр России.
Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 4-9 м/c. Атмосферное давление в четверг составит 752 мм рт. ст.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что на текущей неделе температура в Москве будет ниже нормы.
«Температура воздуха в столице составит от плюс 21 до плюс 23 градусов, в Подмосковье — от плюс 19 до плюс 24 градусов», — уточняется в материале.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что на текущей неделе температура в Москве будет ниже нормы.
Яна Таёжная