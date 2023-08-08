В Московском регионе действует «жёлтый» уровень опасности

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Гидрометцентр России объявил о «жёлтом» уровне погодной опасности в столичном регионе 8 и 9 августа из-за грозы, дождей, града и усиления ветра.
«Гроза, период предупреждения с 21:00 8 августа до 21:00 9 августа. Дождь, местами град, ветер, при грозе порывы до 17 м/с. Период предупреждения с 9:00 9 августа до 21:00 9 августа», – приводит АГН «Москва» сообщение Гидрометцентра.
Тем временем в Крыму также ожидается понижение температуры. Так, начальник регионального Гидрометцентра Татьяна Любецкая заявила, что «изнуряющая жара закончилась», а в ближайшие дни в регионе пройдут дожди. Как передают argumenti.ru, позже температура воздуха вернётся к показателям в 28-33°C тепла.
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