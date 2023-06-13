В Московском регионе к концу рабочей недели ожидается 30-градусная жара

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Синоптик Леус рассказал, какая погода будет в Москве и Подмосковье на этой неделе
В Московском регионе в пятницу ожидается 30-градусная жара, об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
По его ловам, всю рабочую неделю в Москве и Подмосковье будет солнечная погода без осадков. Температура воздуха будет повышаться каждый день и достигнет своего пика к пятнице. Синоптик добавил, что температура воздуха в ночные часы также будет повышаться и к пятнице она достигнет плюс 14-15 градусов.
Сильных ветров и резких колебаний атмосферного давления не прогнозируется, заключил специалист.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Московском регионе во вторник, 13 июня, ожидается небольшая облачность и до 24 градусов тепла. Будет дуть северо-восточный и восточный ветер со скоростью 5-10 м/c. Атмосферное давление во вторник составит 755 мм ртутного столба.
По его ловам, всю рабочую неделю в Москве и Подмосковье будет солнечная погода без осадков. Температура воздуха будет повышаться каждый день и достигнет своего пика к пятнице. Синоптик добавил, что температура воздуха в ночные часы также будет повышаться и к пятнице она достигнет плюс 14-15 градусов.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Московском регионе во вторник, 13 июня, ожидается небольшая облачность и до 24 градусов тепла. Будет дуть северо-восточный и восточный ветер со скоростью 5-10 м/c. Атмосферное давление во вторник составит 755 мм ртутного столба.
Яна Таёжная