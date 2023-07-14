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В Московском регионе объявлен «желтый» уровень опасности из-за тумана

14 июля 2023, 21:33

Фото: iStock/Elena Koroleva

В Московском регионе из-за надвигающегося тумана объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщает Гидрометцентр.
Отмечается, что предупреждение действует для Москвы и Московской области.

«Желтый» уровень опасности действителен с 21:00 пятницы, 14 июля, до 9:00 субботы,15 июля.


Напомним, ранее ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова заявила о том, что грядущие выходные в столице обещают быть тёплыми.

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#туман
#погода
#желтый уровень опасности
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Число занятых капремонтом Кубинской школы №2 бригад будет увеличено
14 июля 2023, 21:15

Фото: администрация Одинцовского г. о.

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов проверил ход капремонта Кубинской школы №2 имени Героя Советского Союза В.П. Безбородова. Он распорядился увеличить число выполняющих работы бригад, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Утепление фасадов выполнено уже на 80%. Со следующей недели подрядчик начнёт монтировать фасадную плитку. Также рабочие приступят к благоустройству. На объекте задействованы более 120 человек и четыре единицы техники, в ночную смену трудятся 40 рабочих. Однако темпы работ недостаточные. Поручил нарастить число бригад, в том числе в ночное время, чтобы вести максимум процессов параллельно», – сказал Иванов.
В ходе капитального ремонта на территории школы обустроят место для проведения праздничных линеек и спортивное ядро – стадион с футбольным полем, полосой препятствий, беговыми дорожками и игровой площадкой. 
 
Школа была построена в 1968 году. За 55 лет эксплуатации капремонт здания не проводился. Работы на объекте стартовали в начале марта. Они проводятся в рамках президентского проекта «Образование». Учеников на это время перевели во второе здание образовательного комплекса – Акуловскую школу. 
 
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#Одинцово
#школа
#копремонт
#Андрей Иванов
#Московская область
#Подмосковье
#Андрей Воробьёв
#губернатор
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Подмосковье стало лидером по объёмам ввода жилья в первой половине 2023 года
14 июля 2023, 21:02

Фото: Istockphoto / Евгений Харитонов

Московская область стала лидером по объёмам ввода жилья за первую половину текущего года. Об этом говорится в материалах Росстата.
С января в Подмосковье ввели 6 млн кв м жилой недвижимости - почти в два раза больше, чем в занявшей третье место Москве (3,3 млн). На втором месте – Краснодарский край (3,5 млн кв м). 

При этом, по оперативным данным, ввод жилья в России в январе-июне этого года снизился по сравнению с аналогичным периодом 2022-го на 1% – до 52,1 млн кв м.  В то же время в июне, по данным ведомства, в стране сдали 8,9 млн кв м жилья – на 9% больше, чем в том же месяце прошлого года.
 
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#Московская область
#Подмосковье
#Андрей Воробьёв
#губернатор
#жильё
#строительство
#Росстат
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Воробьёв поздравил подготовивших по шесть стобалльников учителей
14 июля 2023, 20:29

Московская область, Подмосковье, Андрей Воробьёв, губернатор

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил подмосковных учителей, которые подготовили по шесть стобалльников. Это Елена Шароухова из Королёва, Максим Голубев из Долгопрудного и Евгения Сафонова из Сергиева Посада.
«Это рекорд в этом году! В Подмосковье также три учителя подготовили по пять стобалльников. Это большая работа. Спасибо! Всего в этом году у нас 84 педагога, у которых два и более выпускника получили высшие баллы на ЕГЭ. Все они получат по 150 тыс рублей», – написал Воробьёв в своём телеграм-канале.  


Елена Шароухова более 27 лет работает учителем русского языка и литературы, а последние два года трудится в Лицее научно-инженерного профиля. В этом году максимальные баллы по русскому языку получили четыре её ученика, а по литературе – два.  



Максим Голубев – учитель математики в Физтех-лицее им. П. Л. Капицы. Его ученики взяли дипломы I и II степени на Международной олимпиаде школьников «Туймаада» по математике.  



Евгения Сафонова преподаёт русский язык и литературу в Сергиево-Посадской гимназии им. И.Б. Ольбинского. Ребята под её руководством часто занимают призовые места на региональных и международных конкурсах. 
 
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#Московская область
#Подмосковье
#Андрей Воробьёв
#губернатор
#учителя
#педагоги
#ЕГЭ
#стобалльники
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Футуролог Кононов заявил о необходимости продумывать модели угроз от ИИ
14 июля 2023, 19:58

Фото: istockphoto.com/David Gyung

Футуролог Александр Кононов заявил, что проблему противостояния человека и искусственного интеллекта можно нивелировать, если уже сейчас продумывать схемы угроз, исходящих от машины.
«Если постоянно и последовательно выстраивать модели угроз на каждом шаге создания искусственного интеллекта, то мы сможем с ними справиться», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Кононов.

Он пояснил, что проблема любого технологического прогресса кроется в поведении людей, отвечающих за безопасность. По его мнению, для предотвращения всяческих угроз «восстания машин» важна коллегиальность, а также выявление и открытое озвучивание проблем и всех возможных угроз.

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#технологии
#общество
#искусственный интеллект
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Трамп раскритиковал Байдена, что тот толкает страну к третьей мировой войне
14 июля 2023, 19:34

Фото: РИА Новости/Кевин Даунс

Экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал решение своего преемника Джо Байдена задействовать резервные американские силы для поддержки восточного фланга НАТО. Об этом Трамп написал в своей соцсети TRUTH Social.
Трамп подчеркнул, что политик, неспособный без труда подняться на борт своего самолета, не должен подталкивать свое государство к третьей мировой войне.

Высказывания экс-президента США — отсылка к случаям, когда Байден, поднимаясь по трапу президентского самолета, оступался и падал.

Политик считает, что решение перебросить войска в Европу оставляет границы Америки незащищенными.

«Ни одна мать и ни один отец не хочет отправлять своего ребенка умирать в Восточную Европу. У нас должен быть мир», — написал Трамп.

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#Трамп
#Байден
#США
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Депутат Нилов прокомментировал идею перевести парламентариев ГД на отечественные авто
14 июля 2023, 19:28

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что депутаты Государственной думы не выбирают, на каких автомобилях им ездить, а потому в случае, если будет принято решение пересадить парламентариев на отечественные машины, то так и будет.
«Если депутату будет предоставлен автомобиль отечественного производства, значит, он будет ездить на отечественном автомобиле», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Нилов.

По его словам, депутаты итак в последние годы ездили на автомобилях отечественной сборки, просто с иностранной маркой.

Кроме того, Нилов считает, что подобное решение положительно повлияет на отечественный автопром.

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#автомобили
#депутаты
#Госдума
#Россия
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Путин создал Фонд по сохранению исторического облика и развитию Сергиева Посада
14 июля 2023, 19:17

Фото: Istockphoto / wastesoul

В России появится Фонд по сохранению, воссозданию исторического облика и развитию Сергиева Посада как национального духовного центра и объекта притяжения туристов. Указ о создании фонда подписал президент России Владимир Путин.
Как говорится в указе, фонду будет оказываться государственная поддержка. 
 
Учредителем фонда от имени государства станет правительство. Его имущество будет формироваться за счёт ассигнований федерального бюджета, добровольных имущественных взносов и пожертвований, а также других источников.
Председателем совета фонда Путин назначил главу Ростеха Сергея Чемезова. Этим же указом утверждён состав попечительского совета фонда. Его сопредседателем стал глава администрации президента Антон Вайно, а сопредседателем по согласованию стал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
 
В состав попечительского совета включены вице-премьеры, министры и представители духовенства. 

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#Московская область
#Подмосковье
#Владимир Путин
#президент
#Сергиев Посад
#указ
#фонд
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В Роскачестве предостерегли от получения опасной дозы аспартама при употреблении газировки
14 июля 2023, 19:10

Фото: iStock/taka4332

В Роскачестве сообщили, что получить опасную дозу подсластителя аспартама можно, если выпить минимум 4 литра газировки с этой добавкой, передает РИА Новости.
Уточняется, что даже в таком случае вред здоровью будет нанесен от количества жидкости, а не от аспартама.

Ранее Всемирная организация здравоохранения включила подсластитель аспартам в список предположительно канцерогенных веществ. Сообщается, что порог его безопасного применения составляет до 40 миллиграммов в сутки на килограмм массы тела.

«Положить в условный напиток побольше аспартама производитель не может, так как напиток будет слишком сладким и пить его будет невозможно», — отметили в ведомстве.

В Роскачестве пояснили, что включение подсластителя аспартама в список вероятных канцерогенов не означает, что употребление продуктов с ним обязательно будет способствовать появлению рака.

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#Роскачество
#газировка
#подсластитель
#вред
#ВОЗ
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Нигерия ввела режим ЧП из-за продовольственного кризиса
14 июля 2023, 18:48

Фото: iStock/Minerva Studio

Специальный советник президента Деле Алаке заявил, что Президент Нигерии Бола Тинубу ввел режим ЧП из-за кризиса продовольственной безопасности в стране, передает газета Vanguard.
По информации агентства Блумберг, ранее нигерийские власти отменили программу субсидий на топливо, затраты на которую составляли десять миллиардов долларов в год. По этой причине, а также из-за наводнений в аграрных районах страны цены на топливо и продукты резко выросли, что повлекло за собой падение спроса на продовольствие.

Алаке отметил, что власти Нигерии направят денежные средства на поддержку сельскохозяйственного сектора.

Уточняется, что в ближайшее время власти введут в действие комплекс мер, направленный на борьбу с инфляцией и обеспечение непрерывных поставок продуктов для жителей государства.

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#Нигерия
#продовольственный кризис
#ЧП
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