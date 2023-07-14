В Московском регионе объявлен «желтый» уровень опасности из-за тумана

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В Московском регионе из-за надвигающегося тумана объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщает Гидрометцентр.
Отмечается, что предупреждение действует для Москвы и Московской области.
«Желтый» уровень опасности действителен с 21:00 пятницы, 14 июля, до 9:00 субботы,15 июля.
Напомним, ранее ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова заявила о том, что грядущие выходные в столице обещают быть тёплыми.
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«Желтый» уровень опасности действителен с 21:00 пятницы, 14 июля, до 9:00 субботы,15 июля.
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Екатерина Коршунова