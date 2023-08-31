В Московском регионе тестируют электромусоровоз

Фото: РТ-Инвест
Российский электрический мусоровоз прошёл первый этап тестирования. Его проводит компания-перевозчик, входящая в группу «РТ-Инвест» (Ростех), в Москве и Московской области, сообщили в пресс-службе компании.
«Автомобиль совершил несколько успешных рейсов в городах Подмосковья и в Москве. Спецтехника ежедневно совершала по три рейса, вывозя более 10 тонн отходов. Профицит заряда батареи автомобиля составил 35%», – говорится в сообщении.При успешном прохождении остальных этапов испытаний разработчик запустит серийное производство электромусоровозов. «РТ-Инвест» рассмотрит возможность закупки электромобилей для обслуживания населения Подмосковья.
Электромусоровоз производит российская компания «Автобау». Грузовик предназначен для сбора отходов в условиях плотной городской застройки и дворов, заставленных припаркованными автомобилями.
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