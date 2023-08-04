В московском ЗАГС назвали самые необычные имена новорожденных

Фото: istockphoto/NataliaDeriabina
Московские родители с начала года выбрали более 4 тысяч имен для своих детей. Начальник управления ЗАГС города Москвы Светлана Уханева назвала самые популярные и необычные среди них.
Самым популярным мужским именем впервые за долгое время стало имя Михаил. Среди девочек новорожденным наиболее часто давали имя София. Среди необычных мужских имен Гарри, Марс, Енисей, Лучезар, Эльбрус, Ромео, Алтай и Мираж. Девочек нарекали именами Луна, Искра, Апрелия, Матрона, Ассоль, Малина, Июня, Агуша.
Читайте также:
Россиянам рассказали, как часто молодожены отвечают отказом во время церемонии
Названо самое популярное в Москве имя для новорожденных мальчиков
Названы самые редкие и популярные имена для новорожденных в Подмосковье
Александр Бойцов