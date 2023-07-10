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В Московской области к зиме готово более 40% теплосетей

10 июля 2023, 19:16

Фото: МинЖКХ МО

Специалисты подмосковной аварийно-восстановительной службы проводят гидравлические испытания тепловых сетей в рамках подготовке коммунальной инфраструктуры региона к осенне-зимнему периоду. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.
«На сегодня специалисты протестировали 4,5 тыс из 10,6 тыс км теплопроводов Подмосковья. Это составляет 43%», – сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.
Проверки проводятся с 4 апреля в 58 муниципалитетах. По данным министерства, в ходе испытаний было выявлено 137 утечек, что могло привести к 137 авариям на тепловых сетях.

Наибольшее количество утечек замечено в Луховицах – 42. Ни одной утечки не обнаружено на теплосетях городских округов Лыткарино, Пущино и Восход.

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#Антон Велиховский
#МинЖКХ МО
#теплосети
#Московская область
#Подмосковье
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В Испании временно закрыли пляж из-за трех акул у берега
10 июля 2023, 19:13

Фото: iStock/Nautilus Creative

Пляж Паталавака на испанском острове Гран-Канария временно закрыли из-за находящихся у берега трех акул. Об этом сообщает газета El Periodico.
По данным газеты, акула-молот и два ее детеныша не несут опасности для людей. Отмечается, что пляж был закрыт для обеспечения безопасности акул.

Сообщается, что пляж остается закрытым для отдыхающих с прошлого четверга. Власти продолжают контролировать ситуацию, чтобы определить, когда можно будет вновь открыть пляж.

По информации издания, акулы и скаты часто встречаются у берегов Канарских островов. Большинство из встречающихся видов животных безвредны для человека.

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#акула
#Испания
#пляж
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Умер переводчик Виктор Бессараб, который принял первый сигнал Гагарина с «Востока»
10 июля 2023, 18:59

Фото: iStock/jorgeantonio

В Москве умер 92-летний переводчик Виктор Бессараб: он принял первый сигнал Юрия Гагарина с корабля «Восток» во время первого полета человека в космос.
Виктор Бессараб был членом экипажа секретной экспедиции. Её участники первыми приняли сигнал с голосом человека из космоса на Земле.  

Виктор Бессараб умер 1 июля в своей квартире на улице Башиловская. По словам семьи Бессараба, в последнее время он ослаб и жаловался на здоровье, пишет Регнум

«Мой муж был очень светлым человеком, о нем можно говорить беспрестанно. Но пока очень тяжело, очень больно говорить После выхода на пенсию он много времени проводил с внуками, писал стихи», — рассказала Мира Львовна, жена Виктора Бессараба.
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#Бессараб
#Восток
#Гагарин
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На Лобненском шоссе построили подъезд к деревне Чашниково
10 июля 2023, 18:50

Фото: Минтранс МО

На Лобненском шоссе завершили строительство подъездной дороги к деревне Чашниково, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса. Дорога обеспечит подъезд к жилым застройкам и промышленным предприятиям, улучшит транспортную доступность для жителей населённого пункта.
«Строители уложили асфальтобетонное покрытие на подъездной дороге к деревне Чашниково. В ближайшее время начнут наносить дорожную разметку и установят дорожные знаки. В районе улицы Промышленной и 2-го Северного проезда строят пешеходные переходы», – рассказал министр транспорта региона Алексей Гержик.
Сейчас на шоссе завершается переустройство инженерных коммуникаций и строительство ливневой канализации. Завершить работы планируют в IV квартале этого года.

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#Алексей Гержик
#Минтранс МО
#Лобненское шоссе
#подъездная дорога
#Московская область
#Подмосковье
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Эколог Жуков: Наибольшая опасность при наводнениях — всплеск инфекций
10 июля 2023, 18:34

Фото: istockphoto.com/horkins

Исполнительный директор НП «Национальный центр эколого-эпидемиологической безопасности» Владислав Жуков заявил, что самой большой опасностью любых наводнений является всплеск инфекционных заболеваний.
Эксперт пояснил, что причиной тому является размывание и разрушение канализационных коммуникаций, мест размещения отходов, в том числе и особо опасных.

«Прежде всего, это кишечные инфекции: ротавирус, дизентерия, кишечная палочка, гельминты, но и не исключены гепатит А, холера, брюшной тиф, сальмонеллез, бруцеллез. Поэтому в Сочи сейчас введён запрет на купание в море, так как туда смываются все отходы», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Жуков.

В связи с опасностью распространения инфекций вводятся специальные ограничения, во время которых усиливаются профилактические и прямые санитарно-эпидемиологические мероприятия. Поэтому эксперт рекомендовал людям соблюдать все меры предосторожности и соблюдать все предписания и рекомендации Роспотребнадзора и МЧС.

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#наводнение
#инфекция
#безопасность
#экология
#природа
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Депутат Горелкин предложил распространить антимонопольное регулирование на социальные сети
10 июля 2023, 18:31

Фото: iStock/12963734

Депутат Госдумы Антон Горелкин заявил, что антимонопольное регулирование социальных сетей и поисковиков может стать основой для шестого антимонопольного пакета, если пятый пакет окажет успешное влияние на рынок электронной торговли. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
Горелкин напомнил, что пятый антимонопольный пакет подписан президентом России Владимиром Путиным и вступит в силу с 1 сентября 2023 года.

Горелкин добавил, что на данный момент поправки по антимонопольному регулированию социальных сетей и поисковиков было решено приостановить. Отмечается, что шестой антимонопольный пакет зависит от положительного действия пятого пакета.

Депутат уточнил, что в результате многих и долгих обсуждений появился законопроект, не позволяющий цифровым площадкам злоупотреблять монополией.

«Главное нововведение – это законодательное определение «сетевого эффекта», — написал Горелкин.

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#социальные сети
#Госдума
#законопроект
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В понедельник вечером загруженность дорог Подмосковья составляет 3 балла
10 июля 2023, 18:30

Фото: istockphoto / MaYcaL

В понедельник вечером, 10 июля, загруженность дорог Московской области составляет 3 балла.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на Ленинградском, Рублёво-Успенском, Можайском, Домодедовском, Носовихинском, Щёлковском и Дмитровском шоссе, а также на трассах М-9 «Балтия» и М-5 «Урал».

Сегодня местами в Подмосковье идёт дождь, во многих округах погода к вечеру ухудшится.

При высокой скорости на мокрой дороге может возникнуть аквапланирование — колёса практически теряют сцепление с проезжей частью и "всплывают". Необходимо выбирать оптимальную скорость движения и оценивать дорожную ситуацию.

Минтранс просит водителей автотранспорта быть внимательными, в местах скопления пешеходов снижать скорость и не отвлекаться на телефон, держите дистанцию.

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#Автомобиль
#водитель
#Минтранс
#пробка
#дорожная обстановка
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В Подмосковье назвали победителей Всероссийского конкурса «Семья года»
10 июля 2023, 18:18

Фото: Минсоцразвития МО

Семья Негиных из городского округа Люберцы победила в региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года». Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцразвития региона. Негиным не было равных в номинации «Многодетная семья».
Святослав Григорьевич и Мария Витальевна познакомились ещё в школе, а сейчас воспитывают пятерых детей. Старшему – 11 лет, младшей – всего год.
 
Многодетная семья ведёт активный образ жизни, посещает спортивные конкурсы, фестивали и другие мероприятия, занимая призовые места. По выходным летом Негины устраивают семейный велопробег, а зимой – лыжные прогулки по лесу.
 
В этом году губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв наградил Марию Негину почётным знаком «Материнская слава».
 
«В регионе проживает более 103 тыс многодетных, для которых действует широкий комплекс мер социальной поддержки. Это и компенсация за ЖКУ, и выплаты на школьную форму, и бесплатное питание детей в школе, и компенсация стоимости санаторно-курортных путёвок. Чтобы получить статус многодетной семьи, достаточно подать заявление на региональном портале госуслуг», – заявила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.
 
Всего в этом году в региональном этапе Всероссийского конкурса приняли участие 79 семей в пяти номинациях. 

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#Людмила Болатаева
#многодетная семья
#конкурс
#Минсоцразвития МО
#Московская область
#Подмосковье
#Андрей Воробьёв
#губернатор
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Около 1,5 тысяч человек посетили фестиваль «Вар-Варенье» в Подмосковье
10 июля 2023, 18:10

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Фестиваль варенья и сладостей «Вар-Варенье» проходил 8 июля в Парке культуры и отдыха «Дулевский» в Орехово-Зуевском городском округе.

Фестиваль варенья и сладостей «Вар-Варенье» посетили около 1,5 тысячи человек, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Гости смогли поучаствовать в конкурсе «Вар-вареньевых шляп», кулинарных мастер-классах «Сладкие истории», посетить выставку душевных подарков ручной работы «Школа ремесел», традиционный «Парад бабушек», концерт, продегустировать множество видов варенья и другое.

Ведомство сообщает, что 50 бабушек приняли участие в традиционном параде бабушек.

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#Ва-Варенье
#фестиваль
#варенье
#Орехово-Зуево
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Депутат Нилов: «МРОТ должен быть на уровне 30 тыс рублей»
10 июля 2023, 18:05

Фото: istockphoto.com/Fascinadora

Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил о том, что размер минимального размера оплаты труда (МРОТ) должен составлять 30 тыс. рублей.
«Мы считаем, что МРОТ надо увеличивать. При том, что зарплаты на уровне МРОТ будут получать около 5 млн наших граждан. В основном те, кто работают в социальной сфере. … Мы должны стремиться к большему. МРОТ должен быть на уровне 30 тысяч рублей», — заявил в беседе с Общественной Службой Новостей Нилов.

По мнению депутата, ещё одной мерой поддержки граждан с доходами на уровне МРОТ является введение прогрессивной шкалы налогообложения. А вот удвоение минимального размера оплаты труда к 2030 году будет зависеть от инфляции.

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#МРОТ
#деньги
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#депутат
#Госдума
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