В Московской области к зиме готово более 40% теплосетей

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«На сегодня специалисты протестировали 4,5 тыс из 10,6 тыс км теплопроводов Подмосковья. Это составляет 43%», – сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.Проверки проводятся с 4 апреля в 58 муниципалитетах. По данным министерства, в ходе испытаний было выявлено 137 утечек, что могло привести к 137 авариям на тепловых сетях.
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