В Московской области объявлена высокая пожарная опасность

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С 19 по 21 июня на большей части земель лесного Московской области ожидается IV класс пожарной опасности, в Бородинском и Клинском лесничествах — III класс.
В Москве и Подмосковье в понедельник прогнозируется переменная облачность и до 26 градусов тепла. Осадков не предвидится.
Пожар проще предотвратить, чем бороться с огнем. Поэтому, не оставайтесь равнодушными, не разводите костров в пожароопасный период, не бросайте не потушенные сигареты, не жгите сухую траву и растительность. А если обнаружили возгорание — не медлите, сразу звоните на номер «112»!Ранее сообщалось, что в Москве разгорелся мощный пожар в Кузьминках. Подробнее об этом читайте в нашем материале.