В Московской области объявлена высокая пожарная опасность

С 19 по 21 июня на большей части земель лесного Московской области ожидается IV класс пожарной опасности, в Бородинском и Клинском лесничествах — III класс.

В Москве и Подмосковье в понедельник прогнозируется переменная облачность и до 26 градусов тепла. Осадков не предвидится.





Пожар проще предотвратить, чем бороться с огнем. Поэтому, не оставайтесь равнодушными, не разводите костров в пожароопасный период, не бросайте не потушенные сигареты, не жгите сухую траву и растительность. А если обнаружили возгорание — не медлите, сразу звоните на номер «112»!