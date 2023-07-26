В Московской области подошла к концу отчётная кампания депутатов «Единой России»

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»
«Депутаты «Единой России» завершили свои отчётные выступления. Всего только членами фракции в Мособлдуме было проведено порядка 400 отчётов с общим охватом почти 23 тысячи жителей региона. Данная работа очень важна, об этом всегда говорит наш Президент. Люди должны быть в курсе того, что происходит в их родном крае, о планах на ближайшую перспективу. Мы рассказываем нашим жителям, каких результатов удалось достичь благодаря их непосредственному участию. Большинство перемен — это результат их наказов, которые стали основой народной программы партии», — рассказал Секретарь Московского областного отделения партии, спикер Московской областной Думы Игорь Брынцалов.
«По обоим направлениям сейчас ведётся колоссальная работа — как на уровне федерации, так и региона. Разрабатываются и вводятся меры поддержки, новые программы и проекты. Мы достигаем хороших результатов благодаря работе в единой команде с нашим Губернатором», — подчеркнул Игорь Брынцалов.Читайте также:
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