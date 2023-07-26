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В Московской области подошла к концу отчётная кампания депутатов «Единой России»

26 июля 2023, 12:40

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Секретарь Московского областного отделения партии «Единая Россия», спикер Московской областной Думы Игорь Брынцалов сообщил о завершении отчётной кампании депутатов «Единой России».
В общем подсчете депутаты партии представили 4,5 тысячи отчётов перед жителями. Отчётные мероприятия проходили в очном формате. В рамках отчётов, депутатам удалось охватить порядка 100 тысяч граждан Подмосковья.
«Депутаты «Единой России» завершили свои отчётные выступления. Всего только членами фракции в Мособлдуме было проведено порядка 400 отчётов с общим охватом почти 23 тысячи жителей региона. Данная работа очень важна, об этом всегда говорит наш Президент. Люди должны быть в курсе того, что происходит в их родном крае, о планах на ближайшую перспективу. Мы рассказываем нашим жителям, каких результатов удалось достичь благодаря их непосредственному участию. Большинство перемен — это результат их наказов, которые стали основой народной программы партии», — рассказал Секретарь Московского областного отделения партии, спикер Московской областной Думы Игорь Брынцалов.

Секретарь Московского областного отделения партии Игорь Брынцалов представлял свой отчёт о проделанной работе в Реутове и Балашихе. В рамках выступления он рассказал о развитии бизнеса в Подмосковье, оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям и о многом другом.
«По обоим направлениям сейчас ведётся колоссальная работа — как на уровне федерации, так и региона. Разрабатываются и вводятся меры поддержки, новые программы и проекты. Мы достигаем хороших результатов благодаря работе в единой команде с нашим Губернатором», — подчеркнул Игорь Брынцалов.
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«Единая Россия» подвела итоги работы весенней сессии в Госдуме. По инициативе партии «Единая Россия» принялось порядка 40% законов в Госдуме.

«Единая Россия» и фонд «Наша Правда» передали на фронт крупную партию спецтехники. Помощь направляют на линию боевого соприкосновения и по адресным запросам военных.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов занял второе место в июньском медиарейтинге глав региональных парламентов.
#Игорь Брынцалов
#партия
#Единая Россия
#отчёт
#отчёт перед жителями
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Малина в подмосковных лесах поспела на неделю раньше срока
26 июля 2023, 13:27

Фото: Istockphoto / Alter_photo

В этом году малина начала созревать в лесах Подмосковья на неделю раньше, чем обычно. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Этот кустарник цветёт с июня до сентября с небольшими перерывами, а плодоносит в августе. В этом году малина начала созревать на неделю раньше обычных сроков. Это объясняется умеренной влажностью и тёплыми ночами», – пояснил зампред подмосковного правительства Георгий Филимонов, слова которого привели в пресс-службе. 
Как отметили в Комлесхозе, дикую малину можно найти на опушках или полянках в лесу. Она особенно любит земли рядом с лесными реками. 
 
Малина обладает ярким вкусом и богата витаминами, эфирными маслами, микроэлементами, клетчаткой и углеводами. Эта ягода подходит тем, кто следит за фигурой, так как её калорийность составляет всего 60 ккал/100 г.
 
В народе малину называют медвежьей ягодой. Считается, что ею очень любят лакомиться медведи.

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#Георгий Филимонов
#Комлесхоз МО
#Московская область
#Подмосковье
#лес
#ягоды
#природа
#малина
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США окажут финансовую поддержку «демократическим процессам» в Армении
26 июля 2023, 13:18

Фото: iStock/rarrarorro

Американское правительственное Агентство по международному развитию USAID представило программу грантов для НКО Армении. Об этом сообщает RT.
Отмечается, что цель программы грантов заключается в развитии в Армении демократических процессов и поддержке проектов некоммерческих организаций по женской и молодёжной темам.

В качестве грантополучателей будут рассматриваться те организации, которые представляют армянские общины и готовы «устанавливать диалог с местными властями», а также принимать активное участие «в выявлении проблем сообщества», передает RT.

Районами осуществления проектов указываются пять областей Армении: Арарат, Армавир, Котайк, Арагацотн и Гегаркуник. Финансирование будет осуществляться в размере от 2 миллионов до 2,5 миллионов армянских драмов (по текущему курсу приблизительно от 460 до 580 тысяч рублей).

Напомним, ранее Отдел общественной дипломатии посольства США в Тбилиси объявил открытый конкурс в поддержку журналистских расследований, которые будут профинансированы. Это делается для расширения возможностей региональных и онлайн-СМИ. 

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#США
#Армения
#грант
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В подмосковных лесах начался третий этап борьбы с борщевиком Сосновского
26 июля 2023, 13:13

Фото: пресс-служба пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области

В Московской области специалисты начинают обработку территории региона в рамках третьего этапа работ по борьбе с борщевиком Сосновского.

Лидерами по обработанным площадям от борщевика Сосновского стали лесничества в городских округах: Подольск — 127,66 га, Истра — 86,13 га, Ступино — 76,38 га.

«С начала третьей декады июля и до конца августа в лесах Московской области пройдёт третий этап по борьбе c борщевиком Сосновского. Второй этап завершен, работы проведены на площади свыше 700 га. Борьба с опасным сорняком на третьем этапе продолжится на площади свыше 740 га. Окашивание пройдет с учетом новых площадей, которые были добавлены в реестр по обращениям жителей», — рассказал курирующий Комитет лесного хозяйства Московской области зампред Правительства Московской области Георгий Филимонов.

Леса Московской области — защитные. В них запрещается применение химических средств, поэтому для борьбы с борщевиком Сосновского используется механический метод — окашивание.

Борьба с борщевиком распространяется и на частные владения. Органы местного самоуправления могут подключиться к работе по уничтожению растения, если этого не сделал владелец и далее взыскать с собственника расходы.

Борщевик Сосновского — быстро разрастающееся, многолетнее, ядовитое растение, которое способно вызвать аллергическую реакцию на коже, похожую на солнечные ожоги.

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Из борщевика Сосновского будут изготавливать стройматериалы.

Эксперт Кузьмич дал рекомендации по борьбе с борщевиком.

В Подмосковье от борщевика обработали более 250 тысяч гектаров земли.

#Борщевик
#Борщевик Сосновского
#обработка
#химическая обработка
#Подмосковье
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Райффайзенбанк приостановит прием и покупку валюты у россиян
Райффайзенбанк с 1 августа прекратит прием и покупку долларов и евро у россиян
26 июля 2023, 13:11

Фото: iStock/David Taljat

Кредитная организация с 1 августа 2023 года прекращает прием и покупку иностранной валюты у россиян в кассах банка. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Райффайзенбанка.
По информации банка, мера является временной, однако сроки ее действия кредитная организация не называет.

В пресс-службе Райффайзенбанка сообщили, что решение о приостановке операций с иностранной валютой обусловлено необходимостью эффективно управлять денежной позицией банка. Отмечается, что операции в национальной денежной единице пользователям будут доступны, в том числе, через мобильное приложение. 

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#Райффайзенбанк
#россияне
#платежи
#валюта
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Юрист Соловьёв поддержал идею создать квоты в частных детсадах и школах для детей ветеранов
26 июля 2023, 12:43

Фото: iStock/Drazen Zigic

Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьев поддержал идею создать квоты в частных детсадах и школах для безвозмездного обучения детей ветеранов боевых действий. Об этом сообщает RT.
«Вопрос в том, как оно будет реализовываться на деле. Ведь частные учебные заведения принадлежат конкретным предпринимателям и не финансируются из средств госбюджета», — приводит слова Соловьёва RT.

Юрист отметил, что частная школа — исполнитель, а родитель — заказчик образовательных услуг, взаимоотношения которых регулируется законом «О защите прав потребителей».

Соловьёв выдвинул предположение о том, как может выглядеть финансово-правовая схема: государство оплачивает стоимость обучения детей, а предприниматель выставляет счёт со скидкой, которая составляет тридцать — шестьдесят процентов.

Напомним, ранее депутат Госдумы Яна Лантратова предложила создать квоты в частных детских садах и школах для бесплатного обучения детей ветеранов боевых действий.

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#квота
#детский сад
#школа
#юрист
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Россиянина осудили на 22 года за теракт на железной дороге под Брянском
Суд приговорил к 22 годам диверсанта, взорвавшего железнодорожные пути под Брянском
26 июля 2023, 12:40

Фото: iStock/Michał Chodyra

Осужденного также обязали выплатить штраф в размере 600 тысяч рублей. Об этом сообщает агентство ТАСС.
Диверсант, совершивший подрыв железнодорожных путей в Брянской области осужден к 22 годам лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима. Россиянин совершил преступление по заданию украинских спецслужб. 

Сообщается, что в результате преступных действий осужденного, были повреждены участок полотна и грузовой поезд. Мужчина ​в ходе судебного заседания полностью признал вину. 

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#суд
#диверсия
#железная дорога
#Брянск
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Африканские делегации прибывают в аэропорт Пулково
Делегации стран Африки прибывают в питерский аэропорт Пулково
26 июля 2023, 12:21

Фото: iStock/alexflower

Африканские делегации прибывают в аэропорт Пулково Санкт-Петербурга, чтобы посетить саммит «Россия-Африка», сообщает «РИА Новости».
Делегатов встречает замминистра иностранных дел Михаил Богданов.  

Известно, что в Санкт-Петербург уже прибыли представители  Экваториальной Гвинеи, Чада, Коморских островов и Сомали.

Ранее российский лидер Владимир Путин поприветствовал гостей и участников экономического и гуманитарного форума Россия-Африка.

«Сегодня Африка все более уверенно заявляет о себе в качестве одного из полюсов формирующегося многополярного мира», - заявил глава РФ.  

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#Африканские делегаты
#Пулково
#Богданов
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В Подмосковье в первом кластере ИЖС «Дмитров Дом» построят новые дома
26 июля 2023, 12:20

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

Первый подмосковный проект индивидуального жилого строительства «Дмитров Дом» возводят в Дмитровском городском округе.

Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на строительство еще 137 домов в кластере ИЖС «Дмитров Дом», сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

В роли девелопера проекта выступает Группа компаний «Самолет».

В проекте строительство 2-этажных домов и 1-этажных коттеджей.

Все дома в кластере оформлены в едином дизайнерском стиле в спокойных природных тонах.

Выдача ключей владельцам домов первой очереди запланирована на конец марта 2024 года.

В рамках строительства, специалисты обустраивают прилегающих территорию и строят социально важные объекты инфраструктуры. 

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#ИЖС
#строительство
#частный дом
#жилой дом
#Самолет
#Дмитров дом
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Участники СВО смогут пройти реабилитацию в санаториях Крыма
Аксенов: Участники СВО смогут пройти лечение и реабилитацию в крымских санаториях
26 июля 2023, 12:12

Фото: iStock/SeventyFour

Участники специальной военной операции смогут пройти лечение и реабилитацию в санаториях Крыма, сказал глава полуострова Сергей Аксенов на встрече с Дмитрием Чернышенко.
«В Крыму активно развит оздоровительный туризм – к примеру, здесь находится 32 специализированных санатория, где проходят лечение и реабилитацию участники СВО – такие учреждения могут единоразово предоставить до 18 тысяч койко-мест», - прокомментировал ситуацию Аксенов.  

На встрече также обсудили развитие образовательной, спортивной и туристической сфер. По словам Аксенова, уже сейчас количество мест в санаторных учреждениях, в том числе детских, достигает 58 тысяч.  

По мнению главы Крыма, развитие отрасли может дать толчок к увеличению туристического потока на полуостров.  

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#Аксенов
#Крым
#Санатории
#СВО
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Подмосковье ищет медработников