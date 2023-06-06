В Московской области усилили контроль за продажей сидра

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На территории Московской области установлен ряд мер для предпринимателей, реализующих сидр, а также заблокированы все продажи компании-производителя сидра, которым произошло массовое отравление жителей нескольких регионов России, сообщает «Радио 1» пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Предпринимателям, реализующим данную алкогольную продукцию, незамедлительно нужно снять ее с продажи и сообщить об исполнении требования в региональное Управление Роспотребнадзора и в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Информация о необходимости изъять продукцию из продажи также направлена в адрес всех органов местного самоуправления региона», — рассказал курирующий Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области зампред Правительства Московской области Георгий Филимонов.Число погибших от сидра в Ульяновской области достигло 18. В изъятом сидре из магазина Ульяновской области обнаружили примеси метанола и этилбутирата.