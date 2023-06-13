В Московской области увеличили выплату многодетным семьям на школьную форму

Фото: Минсоцразвития МО
Теперь они будут получать 10 тыс рублей вместо 3 тыс
В Подмосковье по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва увеличили выплату многодетным малообеспеченным семьям на школьную форму. Ранее она составляла 3 тыс рублей, теперь будет составлять 1️0️ тыс, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Московкой области.
Выплата в увеличенном размере предусмотрена для семей с доходом ниже прожиточного минимума на человека – то есть 17 тыс 277 рублей. При этом ребёнок должен обучатся в подмосковной школе.
Родители получат выплату в августе проактивно. Прошлая выплата на школьную форму для многодетных тоже сохранена.
Ранее «Радио 1» сообщало, что 20 тыс детей из подмосковных многодетных семей будут получать ежегодную выплату в 7 тыс рублей.
Выплата в увеличенном размере предусмотрена для семей с доходом ниже прожиточного минимума на человека – то есть 17 тыс 277 рублей. При этом ребёнок должен обучатся в подмосковной школе.
Ранее «Радио 1» сообщало, что 20 тыс детей из подмосковных многодетных семей будут получать ежегодную выплату в 7 тыс рублей.
Лора Луганская