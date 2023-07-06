В Московской области в четвёртый раз стартовали военно-патриотические сборы

Фото: МИСК МО
В Подольске открылись Межрегиональные военно-патриотические сборы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области, при поддержке которого они проводятся.
В сборах участвуют представители военно-патриотических объединений Московской и Волгоградской областей, Санкт-Петербурга и Луганской Народной Республики в возрасте от 14 лет до 18 лет.
Участники сборов научатся ориентироваться на местности, изучат флажковую азбуку и азбуке Морзе, освоят навыки оказания первой медицинской помощи. Для участников сборов подготовлены спортивные игры, кинопоказы короткометражных патриотических фильмов, квизы на знание военной истории и много другое.
Также активисты военно-патриотических объединений побеседуют с инструкторами и руководителями патриотических клубов о военном деле и правильных жизненных ориентирах. В последний день сборов пройдёт торжественное посвящение новобранцев в ряды юнармейцев.
Межрегиональные военно-патриотические сборы завершатся 12 июля.
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«Сборы мы проводим в четвёртый раз. Они продлятся девять дней. В этом году к ним присоединились гости из ЛНР – команда из 10 ребят. Активисты военно-патриотических объединений будут жить в настоящих полевых условиях, а наставники помогут им освоить полезные прикладные навыки, улучшить физподготовку и укрепить командный дух», – сказала министр информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Швелидзе.
«Ребята пройдут 14 мастер-классов по разным видам подготовки Вооружённых сил России – строевой, тактической, огневой и физической. Это поможет юным патриотам в военно-патриотических играх, которые проводит Региональный штаб Юнармии Московской области», – заявил начальник штаба регионального отделения Юнармии Евгений Лукошников.Ребята встретятся с участницей Курской битвы Марией Михайловной Рохлиной и членом Русского географического общества Сергеем Полонским, который представит свою книгу «10 великих битв 1941-1945 годов».
Также активисты военно-патриотических объединений побеседуют с инструкторами и руководителями патриотических клубов о военном деле и правильных жизненных ориентирах. В последний день сборов пройдёт торжественное посвящение новобранцев в ряды юнармейцев.
Межрегиональные военно-патриотические сборы завершатся 12 июля.
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Лора Луганская