В Московской области выберут лучших спортивных журналистов

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Министерство физической культуры и спорта Московской области сообщает о старте приема заявок на журналистский конкурс «Спортивное Подмосковье», сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.
В рамках конкурса выберут журналиста, который лучше всех освещает спортивные события. Участником может стать официальный представитель СМИ, блогер, человек, освещающий тему спорта. Такой конкурс проводится уже 9 раз.
Победителей будут определять по 9 номинациям: лучший репортаж, лучший материал, лучшая интернет-страница и другие.
Заявки принимаются до 1 августа 2023 года.
Узнать подробности о конкурсе можно по ссылке.Читайте также:
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