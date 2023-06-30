В Московской области выберут лучших спортивных журналистов

Министерство физической культуры и спорта Московской области сообщает о старте приема заявок на журналистский конкурс «Спортивное Подмосковье», сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

В рамках конкурса выберут журналиста, который лучше всех освещает спортивные события. Участником может стать официальный представитель СМИ, блогер, человек, освещающий тему спорта. Такой конкурс проводится уже 9 раз.





Победителей будут определять по 9 номинациям: лучший репортаж, лучший материал, лучшая интернет-страница и другие.

Заявки принимаются до 1 августа 2023 года.

Узнать подробности о конкурсе можно по ссылке.