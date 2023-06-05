В Московской области запустили опрос по электросамокатам

В Подмосковье запустил опрос для пользователей кикшеринга. Минтранс региона организовал его в своём телеграм-канале «Дороги и транспорт МО», сообщили в пресс-службе ведомства.

Жителям Московской области предлагают ответить на пять вопросов: есть ли в городе прокат электросамокатов; пользуются ли они этим прокатом; какой маршрут выбирают – от остановки до дома, от дома до работы, от дома до магазина или просто катаются; хотели бы граждане пользоваться прокатом электросамокатов и куда поехали бы кататься.







Как отметили в министерстве, опрос поможет больше узнать пользователей электросамокатов и улучшить доступность соответствующих сервисов в Подмосковье.Ранее сообщало , что подмосковный Минтранс предупредил о последствиях катания на самокате вдвоём.



