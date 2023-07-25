В Московской области заработает цифровой двойник леса

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В Подмосковье запустят цифровой двойник леса, объявил глава Рослесхоза Иван Советников. По его словам, это предусматривает новый закон, подписанный президентом.
Согласно этому документу, Государственная информационная система лесного комплекса и электронный лесной реестр начнут работать с 1 сентября в Московской, Архангельской и Ульяновской областях, а по всей стране – с первого квартала будущего года.
Согласно закону, государственный лесной реестр будет вестись в электронном виде. А сроки рассмотрения отраслевых документов будут сокращены, что позволит лесопользователям быстрее приступать к реализации своих проектов.
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«Вся информация о лесах России будет оцифрована и доступна в электронном виде. Сейчас региональные лесные ведомства сейчас переносят отраслевые данные во ФГИС ЛК, систематизируют их, и уже с 1 сентября все запросы от лесопользователей, органов власти и граждан будут рассматривать там. Это важный шаг в цифровизации лесного хозяйства», – отметил Советников.
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Лора Луганская