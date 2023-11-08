В Москве 15 ноября состоится Юбилейный V Евразийский Деловой Форум «Интеграция»

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15 ноября в Москве состоится Юбилейный V Евразийский Деловой Форум «Интеграция». Мероприятие пройдет в гостиничном комплексе «Президент-отель» по адресу улица Большая Якиманка, дом 24.
Данный Форум проводится каждый год с целью содействия в расширении торгово-экономических контактов, выходу на новые рынки и поиску новых партнеров.
В ходе Форума также состоится Международный Деловой Форум «Космическая интеграция».
На мероприятии будет несколько секций, темами которых станет цифровая независимость, энергетическая безопасность, а также экосистема евразийских транспортных коридоров. Участники мероприятия смогут обсудить лучшие практики, трансфер передового опыта, транзитный и логистический потенциал Большой Евразии, а также проекты в области развития и внедрения «зеленых» технологий в контексте масштабирования в Евразийском экономическом союзе.
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