В Москве 16 августа наступит «ростовское лето»

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Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что 16 августа в Москву придет «ростовское лето» и температура достигнет +31 градуса.
«Начиная со среды в Москве будет лето, которое характерно для Ростова в этот период, а не для столицы. 16 числа температура будет +26-28 градусов, в четверг — +27-29 градусов, а в пятницу — +29-31 градус», — цитирует РБК слова метеоролога.
Вильфанд добавил, что такие температурные значения превышают климатическую норму в столичном регионе на 4-6 градусов.
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