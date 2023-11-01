В Москве 22 ноября в 13:00 пройдет юношеская премия «Экология – дело каждого»

Фото: istock / Khanchit Khirisutchalual
В Москве в Большом зале Международного мультимедийного пресс-центра МИА «Россия сегодня» 22 ноября в 13:00 состоится детско-юношеская премия «Экология – дело каждого».
Данная премия проводится с 2021 года ее организует Росприроднадзор. Мероприятие проводится в целях реализации Указа Владимира Путина № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».
Целью проекта является популяризация темы экологии и сохранения окружающей среды и привлечение людей к экологической повестке.
С 1 октября 2023 года начался четвертый сезон Премии. Прием заявок проходит на сайте экологияделокаждого.рф. Участвовать могут все, независимо от возраста — нужно отправить творческую работу, связанную с защитой и сбережением окружающей среды.
Читайте также:
Россияне назвали самую лёгкую для трудоустройства профессию
В России проводится творческий конкурс «Пробуждая сердца»
В Подмосковье открылись три автостанции после капремонта
Алина Юрчак