В Москве 23 сентября прогнозируется аномальная погода

Фото: iStock/Noppasin Wongchum
23 сентября в столице может быть побит столетний температурный рекорд.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что рекорд температуры для 23 сентября в Москве — 25,4°C. Данный рекордный показатель держался почти 100 лет. Сегодня он окажется под угрозой, пишет РИА Новости.
По словам Романа Вильфанда, на выходных в Москве установятся аномально высокие температурные показатели. В субботу под угрозой окажется рекорд 23 сентября 1924 года. Тогда столбики термометров в столице достигли 25,4°C. Рекорд для 24 сентября равняется 26,3 градуса.
Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что температура воздуха в конце сентября соответствует средним показателям за июль – август. Даже несмотря на снижение температуры воздуха с понедельника, показатели всё равно превысят норму.
Читайте также:
Синоптик Цыганков рассказал о погоде в Москве в предстоящие выходные
Россиянам рассказали, от чего стоит отказаться в день осеннего равноденствия
Синоптик Позднякова назвала причину тёплого сентября в Москве
По словам Романа Вильфанда, на выходных в Москве установятся аномально высокие температурные показатели. В субботу под угрозой окажется рекорд 23 сентября 1924 года. Тогда столбики термометров в столице достигли 25,4°C. Рекорд для 24 сентября равняется 26,3 градуса.
Читайте также:
Синоптик Цыганков рассказал о погоде в Москве в предстоящие выходные
Россиянам рассказали, от чего стоит отказаться в день осеннего равноденствия
Синоптик Позднякова назвала причину тёплого сентября в Москве
Мария Фирсова