В Москве экстренно госпитализировали народного артиста Соломина

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Юрия Соломина экстренно госпитализировали с инсультом в Москве.
Об этом пишет тг-канал Mash. В июне актёру и режиссёру исполнилось 88 лет. Юрий Соломин известен по фильмам «Обыкновенное чудо» и «Адъютант его превосходительства». Выступал режиссёром «Ревизора» и «Скандального проишествия в Брикмилле».
Также Юрий Соломин театральный педагог и худрук Государственного академического Малого театра России с 1988 года.
Ранее сообщалось, что 91-летний отец Киркорова сбежал из больницы. Ранее он самостоятельно обратился в медицинское учреждение с жалобами на одышку, отечность, боли в спине и общую слабость. Врачи диагностировали у него пневмонию, нарушение бронхиальной проходимости и двусторонний гидроторакс.
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Также Юрий Соломин театральный педагог и худрук Государственного академического Малого театра России с 1988 года.
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Мария Фирсова