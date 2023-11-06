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В Москве экстренно госпитализировали народного артиста Соломина

06 ноября 2023, 13:42
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Юрия Соломина экстренно госпитализировали с инсультом в Москве.
Об этом пишет тг-канал Mash. В июне актёру и режиссёру исполнилось 88 лет. Юрий Соломин известен по фильмам «Обыкновенное чудо» и «Адъютант его превосходительства». Выступал режиссёром «Ревизора» и «Скандального проишествия в Брикмилле».

Также Юрий Соломин театральный педагог и худрук Государственного академического Малого театра России с 1988 года.


Ранее сообщалось, что 91-летний отец Киркорова сбежал из больницы. Ранее он самостоятельно обратился в медицинское учреждение с жалобами на одышку, отечность, боли в спине и общую слабость. Врачи диагностировали у него пневмонию, нарушение бронхиальной проходимости и двусторонний гидроторакс.

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#москва
#артист
#госпитализация
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В Госдуму внесли закон о продаже алкоголя в аэропортах на внутренних рейсах
В ГД внесли законопроект о продаже алкоголя в аэропортах на рейсах по России
06 ноября 2023, 13:27

Фото: iStock/Vicky Gosselin

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который временно разрешает продажу алкогольной продукции в расположенных в аэропортах магазинах для пассажиров, летающих по РФ. Об этом говорится в базе данных нижней палаты парламента.
Сообщается, что данный законопроект разработан с целью поддержки операторов международных российских аэропортов и владельцев магазинов беспошлинной торговли, которые понесли серьезные затраты. Розничная продажа алкогольной продукции разрешается до 30 июня 2026 года.

Напомним, ранее в Минфине предложили до 30 июля 2026 года разрешить розничную продажу алкоголя владельцам торговых точек, которые находятся в залах ожидания внутренних вылетов. Также разрешение могут дать на торговлю в залах выдачи багажа. Но для этого будут установлены специальные требования.

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#алкоголь
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#законопроект
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#минфин
#рф
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Успех ждёт тех, кто умеет работать в команде: гороскоп для всех с 6 по 12 ноября
06 ноября 2023, 12:09

Фото: iStock/grinvalds

На предстоящей неделе всем знакам зодиака благоприятно размеренно и ответственно ко всему подходить. Подробные рекомендации для всех знаков зодиака «Радио 1» дала астролог Анна Лебеденко.
В деловой сфере благоприятно размеренно и ответственно ко всему подходить. Успех ждёт тех, кто умеет работать в команде. В любви желательно поддерживать инициативу друг друга. В вопросах здоровья лучше не перемерзать, теплее одеваться, а в питании нужно исключить холодные блюда и напитки. 

Особые рекомендации для каждого знака зодиака

У Овна неделя удачна для интеллектуальной работы и решения дел, которые он долго откладывал. Ему потребуется максимум самостоятельности и красноречия. 

Телец сможет уладить все недоразумения в общении. Его мышление будет ясным. Возможны озарения и вещие сны.

Близнецам, чтобы избежать переутомления, лучше составлять список дел, важную информацию записывать и отменить необязательные встречи.

Рака увлекут домашние дела. Благоприятны покупки для дома. Хорошо навести порядок, избавиться от ненужных и сломанных вещей.

Льву нужно верно расставить приоритеты, рассчитать свое время и не тратить его напрасно. Ему необходимо в течение недели обдумать свои достижения и испытать за себя гордость.

Деве желательно отпустить прошлое, которое ей мешает строить своё будущее и отнимает много сил. 

Весы станут популярнее. Возможны неожиданные встречи и необычные приятные события. 

Скорпиону важно наладить распорядок дня и хорошо выспаться. Лучше не допускать перенапряжения и сильной усталости.

У Стрельца будет хорошее настроение. Ему надо находить радость в приятных мелочах и ежедневных заботах.

Козерог почувствует тепло и дружелюбие со стороны близких людей. Благоприятно беседовать и проводить больше времени вместе с ними.

Водолей станет сосредоточеннее и осторожнее. В делах он неторопливо, но успешно преодолеет все трудности.

Рыбы добьются хорошего расположения руководства. В деловой сфере улучшаться взаимоотношения и появятся новые перспективы.

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На сцене международной выставки «Россия» выступит певица Ирина Дубцова
06 ноября 2023, 11:10

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Ирина Дубцова 6 ноября споет на главной сцене Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Зрители услышат её лучшие хиты: «Не целуешь», «Под дождём», «Люби меня долго», «О нём».
Сообщается, что на одной сцене с популярной исполнительницей выступят кавер-группа Crazy Beats и DJ Tonixx. Концерт начнётся в 15:00 и продлится 3 часа. Главная сцена выставки располагается за павильоном № 1 ВДНХ. Концерт организовала команда павильона Банка России «Умные финансы».
 
Выставка «Россия» продолжит работу до 12 апреля 2024 года. Посещение  бесплатно, но некоторые мероприятия требуют предварительной регистрации. 

Ранее сообщалось, что Подмосковье представило свой стенд на Международной выставке-форуме «Россия», которая открылась 4 ноября на ВДНХ. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

В основе экспозиции стенда три двери, которые ведут к видеокапсулам. Войдя в них, гости в 3D-формате могут увидеть Гжельский фарфор, Коломенскую пастилу, виртуально посетить «Метровагонмаш», Серпуховский лифтостроительный завод, ЛИАЗ, «Тонар» и другие предприятия Московской области.

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#россия
#выставка
#новости
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Погранслужба Украины: в Польше обещали не блокировать КПП для автобусов
06 ноября 2023, 10:56

Фото: iStock/Snezhana Kudryavtseva

Польские перевозчики пообещали не блокировать движение автобусам, легковым автомобилям и грузовикам с гуманитарным грузом. Об этом сообщил представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телеканала «Рада».
Демченко отметил, что блокада пунктов пропуска на границе с Украиной запланирована на 14.00 мск и якобы не будет долго длиться. 

Ранее Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» сообщила в своем телеграм-канале, что польские перевозчики с 3 ноября могут начать забастовку и перекрыть все пункты пропуска на украинской границе из-за растущей конкуренции международных перевозок между Украиной и Евросоюзом. Основная причина такой акции заключается в повышенной конкуренции.

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#пропуска
#акции
#автобус
#украина
#польша
#транспорт
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В России хотят спасти детей от праноедов и вегетарианцев
06 ноября 2023, 10:29

Фото: istockphoto/Everste

В России проживают десятки тысяч сторонников «полезного голодания».
Некоторые исключают продукты животного происхождения, другие «питаются солнцем». В этом году умерли двое детей, чьи родители были сторонниками строгой диеты, пишет РИА Новости. Сторонники доказательной медицины утверждают, что отказ от продуктов животного происхождения, а тем более сыроедение недопустимы для детей.
 
«Если не употреблять мясо и молочные продукты, усиливается риск белковой недостаточности, развития анемии и других хронических заболеваний. Растущему организму необходимо полноценное питание. Энергия идёт на построение тканей»,- говорит нутрициолог Екатерина Лаврова
Но за гомеопатию, веганскую диету родителей наказать едва ли получится. Сейчас это хотят исправить. Омбудсмен по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предлагает депутатам Госдумы «рассмотреть вопрос о запрете на законодательном уровне вегетарианства и сыроедения в отношении несовершеннолетних».

По словам детского омбудсмена, у детей, которые придерживаются вегетарианства, есть дефицит белка, железа, кальция, цинка, йода. Это грозит анемией, неврастенией и отставанием в развитии. Также, по данным Волынец, у детей возникает нарушение моторики, неврологические дисфункции, дисбаланс гормонов щитовидной железы.
 
«Что касается вегетарианства, то в некоторых его видах нет ничего плохого, в том числе для детей. Лакто-вегетарианство допускает употребление молочной продукции. Ово-вегетарианство — яиц. Песко-вегетарианство — рыбы. Есть разновидности типа «лакто-ово» или даже «лакто-ово-песко»,- говорит врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов.
Пока не ясно, как контролировать питание детей.
 
«Кто будет заглядывать в тарелку ребенку в кровной семье с родителями? У кого есть такие полномочия, прийти и проверять, что дают ему на обед?» — раскритиковала инициативу председатель комитета Госдумы по семье Нина Останина.
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#дети
#здоровье
#новости
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Глобальное потепление усиливает разрушительные порывы ветра
06 ноября 2023, 10:04

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Из нового исследования Национального центра атмосферных исследований США стало ясно, что глобальное потепление провоцирует усиление разрушительных ветров во время гроз в Северной Америки.
Об этом сказано в статье, которую опубликовали в журнале Climate Change. Исследователи провели анализ данных метеорологических наблюдений и результатов компьютерного моделирования с очень высоким разрешением, чтобы оценить изменения кратковременных и локализованных ветров, часто не фиксирующихся метеостанциями. Выяснилось, что за последние 40 лет площадь земель в Америке, пострадавших от грозовых ветров, выросла в 5 раз.
 
Грозы вызывают всё больше экстремальных ветровых явлений, когда происходит стремительный переход от полного безветрия к порывам со скоростью более 100 км/ч. Гроза вызывает мощные нисходящие потоки воздуха. Они провоцируют прямолинейные потоки, которые движутся параллельно земле и достигают 91 км/ч.
 
Изменение климата, возможно, увеличивает разницу температур между прохладным воздухом в нисходящих потоках и теплым окружающим воздухом. Значительная разница температур позволяет холодному воздуху опускаться ещё стремительнее. Всё это повышает вероятность того, что гроза приведёт к разрушительным ветрам.

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#климат
#погода
#новости
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В Лесозаводске после ледяного дождя ввели режим ЧС
06 ноября 2023, 09:19

Фото: РИА новости/Михаил Воскресенский

Более 2 тысяч человек остались без электроснабжения в Лесозаводске в Приморском крае после ледяного дождя.
ТАСС пишет, что власти приняли решение ввести в городе режим чрезвычайной ситуации.
 
«В результате прошедших в ночь с 5 на 6 ноября дождевых осадков и последующего понижения температуры атмосферного воздуха свыше 1,2 тыс. жилых домов, в которых проживают более 2 тыс. граждан, остались без электроснабжения»,-заявили в прокуратуре.
Отключение света затронуло и четыре котельных. Они продолжили свою работу благодаря переводу на альтернативные источники питания.
 
Во время непогоды более 200 деревьев под давлением ледяной корки оказались повреждены. Последствия стихии ликвидируют все силы и средства служб жизнеобеспечения города. 

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Между Ростовом-на-Дону и Крымом построят железную дорогу
06 ноября 2023, 09:10

Фото: istockphoto/Sergei Ramiltsev

Стартовало строительство железной дороги, соединяющей Ростов-на-Дону и Крым.
Железная дорога будет проходить в том числе по территории Запорожской области. Об этом рассказал глава региона Евгений Балицкий.
 
«Это железная дорога, которая будет проходить от Акимовки до Ростова через Бердянск и Мариуполь. Проект уже начат. Акимовка ниже Мелитополя, юго-западнее находится, как раз железнодорожный узел, с которого пойдет строительство», —объяснил Евгений Балицкий.
С его слов, это позволит обезопасить движение железнодорожного транспорта от обстрелов противника. Строительство новой дороги значительно отразится и на развитии экономики региона.
 
«Построив железнодорожную ветку, хотя бы одну колею, без электрической тяги, мы решим задачи военных. Решается вопрос вывоза зерна на континент, вывоз железной руды, лома, угля и многих элементов, которые нам сегодня надо связать с большой землей», —сказал в заключении Евгений Балицкий.
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#дорога
#железная дорога
#военные
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Волошин проверил ремонтные работы на теплосети в Новых Химках
06 ноября 2023, 09:01

Фото: Александр Палатин

Глава Химок Дмитрий Волошин провел заседание оперштаба по вопросам отопления в филиале ТСК «Мосэнерго».
На совещании, где присутствовали представители ресурсоснабжающей организации, управляющих компаний, специалисты жилищно-коммунального хозяйства и начальники территориальных управлений округа, обсуждался ход восстановительных работ на повреждённых участках трубопровода.
 
«Мы видим улучшения ситуации с теплоснабжением в округе. Аварийные бригады ТСК «Мосэнерго» продолжают работу в усиленном режиме. Наш штаб будет работать весь отопительный сезон. Учитывая высокую степень изношенности трубопровода в городе, важно быть на чеку и при аварии - проводить восстановительные работы в максимально сжатые сроки», - отметил Дмитрий Волошин.
Была проведена проверка ремонтных работ в Новых Химках у дома №13 на улице 9 Мая и дома №72 на Юбилейном проспекте. Там устраняются утечки на трубопроводе центрального отопления. Также Дмитрий Волошин провел осмотр котельной на Нагорном шоссе. Она обеспечивает теплом многоквартирные дома и соцобъекты в Новых Химках.
 
В 2023 году в рамках реализации инвестпрограммы был реконструирован котел для повышения надежности теплоснабжения и дополнительного увеличения мощностей. В округе действуют 15 аварийных бригад, которые занимаются восстановлением бесперебойной подачи отопления и горячего водоснабжения в домах на улицах Кирова, Чапаева, Фрунзе, Северной, Ленинградской, Кудрявцева, Мельникова, Репина, 8 Марта, проспекте Мира.
 
Жителям Химок, в чьих квартирах отопительный период стартовал позже установленных сроков, проведут перерасчёт квитанций. Плата будет пересмотрена и для жителей многоквартирных домов, где нет общедомового прибора учёта тепла.
 
Единый номер горячей линии по вопросам отопления: 7 (495) 793-01-01. Горячая линия ТСК «Мосэнерго»: 7 (495) 276-95-59, 7 (495) 225-14-33.

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#химки
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