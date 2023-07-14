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В Москве госпитализировали актрису Татьяну Васильеву с гипертонией в состоянии средней тяжести

14 июля 2023, 08:49

Фото: iStock/maxim4e4ek

76-летняя Татьяна Васильева почувствовала себя плохо, когда находилась дома. У артистки кружилась голова после подъёма с кровати, была неустойчивость при ходьбе, а таблетки не помогали.

Татьяна Васильева попросила невестку вызвать скорую. Причиной плохого самочувствия актриса считает стресс.

Васильеву экстренно доставили в стационар в состоянии средней тяжести. Медики провели осмотр, сделали КТ головного мозга, но никаких осложнений не нашли.

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#Васильева
#актриса
#больница
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МЧС: Челябинск затянуло смогом из‑за пожаров в Свердловской области и ХМАО
14 июля 2023, 09:18

Фото: iStock/Олег Копьёв

Жители нескольких районов Челябинска и других городов региона 14 июля с утра жалуются на сильный запах гари.
В настоящее время в Челябинске нет режима неблагоприятных метеоусловий. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Ведомство предупреждает о высокой пожарной опасности в регионе до 17 июля. Местные жители сообщают о сильном смоге и запахе гари. МЧС объясняет такие явления лесными пожарами в Свердловской области. Причиной распространения ​смога и гари стал сильный ветер. В черте города крупных возгораний нет, заверили в ведомстве. 

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#пожар
#лес
#Челябинск
#смог
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«Известия»: В России число работающих пенсионеров сократится до 5,6 миллионов к 2025 году
14 июля 2023, 08:47

Фото: iStock/Denis Vostrikov

В России к 2025 году произойдёт снижение числа работающих пенсионеров с 7,9 млн до 5,6 млн вследствие реформы в этой области.
По данным издания, в связи с проводимыми реформами, число пенсионеров, которые продолжают работать, существенно снизиться.

Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института утверждают, что россияне, вышедшие на пенсию, часто переходят к неформальным видам занятости. Работать в официальном секторе становится для граждан пенсионного возраста нецелесообразно, отмечают эксперты.

Проанализировав данные прошлого года, исследователи зафиксировали снижение соответствующей тенденции. Число работающих пенсионеров снизилось на 600 тысяч человек. 

#пенсионеры
#Россия
#работа
#общество
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Вильфанд сообщил. что бархатный сезон на Черном море будет необычно долгим
14 июля 2023, 08:19

Фото: iStock/PetruStan

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что бархатный сезон будет необычайно продолжительным в этом году.
Он пояснил, что температура Черного моря в этом году очень высокая. На сегодняшний день, температура воды составляет 25 градусов в Геленджике, Анапе и Сочи. Подобный температурный режим характерен для первой декады августа.

В связи с высокой температурой, вероятность длительного бархатного сезона высока, отметил Вильфанд. Однако, метеорологи предупреждают о вероятности возникновения смерчей, добавил он. 

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#Черное море
#курорт
#бархатный сезон
#синоптики
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NYP: Джо Байден в очередной раз споткнулся при посадке на борт самолёта
14 июля 2023, 07:17

Фото: сайт Кремля

Президент США Джо Байден в очередной раз споткнулся при посадке на борт самолёта.
Американский лидер вновь споткнулся при посадке на борт самолета. Пишет издание New York Post.

По данным газеты, президент США использовал короткий трап, но все равно оступился и был готов к падению.

«Совершив промах, казалось, он уже приготовился к падению», - сообщает агентство. 
Прежде, телеканал РЕН ТВ сообщал об очередной неловкости Байдена. Спускаясь по лестнице он чуть не потерял равновесие. 

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#Байден
#США
#самолет
#трап
#падение
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Kyodo: Японской автоконцерн Isuzu Motors ушел из России
14 июля 2023, 07:07

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Японский автоконцерн Isuzu покинул российский рынок и передал акции дочернего предприятия в России компании «Соллерс».
По информации агентства Kyodo, завод, на котором работают около 200 человек, был передан компании. Причиной ухода автоконцерна с российского рынка стало отсутствие перспектив возобновления его работы.

Основные сложности возникли с поставками запчастей и деталей, в связи с антироссийскими санкциями. Отмечаются также проблемы с логистикой. 

Японский концерн изготавливал грузовые автомобили и автобусы.

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#Isuzu Motors
#Россия
#Япония
#рынок
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Microsoft: Новым шрифтом по умолчанию в Office вместо Calibri станет Aptos
14 июля 2023, 06:50

Фото: iStock/lcva2

Главный менеджер по дизайну программ из пакета Office Си Дэниэлс сообщил, что новым шрифтом по умолчанию в сервисах Microsoft Office вместо Calibri станет Aptos.
На сегодняшний день, изменения в продукте Microsoft Office находятся на заключительном этапе. Новый шрифт будет по умолчанию установлен в Word, Outlook, PowerPoint и Excel, отметил Дэниэлс. 

Calibri был шрифтом по умолчанию в сервисах Microsoft Office с 2007. В ближайшие несколько месяцев, миллионы пользователей уже увидят изменения, анонсировал главный менеджер. Отмечается, что новый шрифт будет простым и его легко будет читать. 

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#Microsoft
#шрифт
#пользователи
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В Киеве запретили слушать русскоязычные песни в публичных местах
14 июля 2023, 04:58

Фото: iStock/Ruslan Lytvyn

В Киеве запретили читать книги и слушать песни на русском языке в публичных местах. Об этом сообщается на портале столицы Украины.
Уточняется, что запрет коснется русскоязычных книг, аудиовизуальных произведений, художественных альбомов, музыкальных звукозаписей, цирковых и театральных представлений, концертов и услуг.

Кроме того, речь идет о культурных и материальных объектах, имеющих историческое или художественное значение.

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#Киев
#русский язык
#Украина
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Байден пошутил, что на месте Пригожина «следил бы за тем, что ест»
14 июля 2023, 00:44

Фото: РИА Новости/Елена Копылова

Президент США Джо Байден заявил, что основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину следует следить за тем, что он ест.
«Если бы я был на его месте, то я был бы осторожен с тем, что ем», — цитирует Fox News слова американского лидера.

Он добавил, что в настоящее время не располагает информацией о местонахождении Пригожина.

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#Пригожин
#Байден
#США
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ФАС выдала предостережение совладельцу Внуково Ванцеву
13 июля 2023, 23:03

Фото: iStock/Fotofantastika

ФАС выдала предостережение совладельцу Внуково Виталию Ванцеву после его слов о росте цен на билеты на 40%. Об этом говорится на официальном сайте Федеральной антимонопольной службы.
Подчеркивается, что такое заявление могло спровоцировать рост цен.

«Подобные заявления могут быть восприняты как побуждение к действию по повышению цен хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на рынке реализации авиабилетов и авиаперевозок», — отметили в ведомстве.

13 июля председатель совета директоров аэропорта Внуково Виталий Ванцев сделал заявление. Он уточнил, что у авиакомпаний из России выросли затраты, в том числе на техобслуживание самолетов.

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#Внуково
#ФАС
#аэропорт
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