В Москве госпитализирован народный артист России Назаров после падения в метро

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Народный артист России Юрий Назаров попал в больницу после того, как неудачно упал на станции «Полежаевская» в столичном метрополитене. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Актёр снимался в фильмах «Прощание славянки», «Маленькая Вера», «Казачья быль» и многих других. Также у него было множество ролей в российских сериалах.
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