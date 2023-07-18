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В Москве гражданка Украины потребовала от скорой приоритетного обслуживания, угрожая ракетным ударом по России

18 июля 2023, 17:56

Фото:istockphoto/maxim4e4ek

Гражданка Украины, вызывая скорую, потребовала от диспетчера приоритетного обслуживания.
Её главным аргументом был тот факт, что она из Украины. По словам женщины, она «под защитой Украины и НАТО. И если скорая не приедет, ракетами разнесут всю Россию...».

По информации Mash, уроженке Харькова стало плохо в ночь на 18 июля, накануне её дня рождения. Телеграм-канал пишет, что она переборщила с алкоголем и пока ждала такси во 2-м Грайворонском проезде позвонила в скорую. От диспетчеров потребовала приоритетного обслуживания.


Врачи приехали и оказали первую помощь, а потом сообщили в полицию. Женщину ждёт проверка на экстремизм и дискредитацию ВС РФ.

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#СВО
#Украина
#Москва
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На рынок России вышел китайский конкурент Tesla Model 3
18 июля 2023, 18:02

Фото: istockphoto / NiseriN

Китайские седаны NIO ET5 появились в продаже в России по цене от 4,3 млн рублей.
Автомобильные дилеры выставили на российский рынок китайские седаны NIO ET5 без пробега, сообщает «Газета.Ru». 
 
Уточнятся, что NIO ET5 у разных дилеров продается по разным ценам. Стоимость нового автомобиля варьируется от 4,3 млн рублей до 6,2 млн руб. Седан ET5 формально считается конкурентом Tesla Model 3, но по размерам китайская машина крупнее. 

Электромобиль оснащен узкими светодиодными фарами, покатой крышей, рельефным капотом и тормозными суппортами красного цвета. В салоне установлен большой дисплей мультимедийной системы, копирующий аналогичный гаджет в Tesla.

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#автомобиль
#конкурент
#тесла
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Химкинский благотворительный проект вышел в финал премии «Жить вместе»
18 июля 2023, 18:01

Фото: администрация г. о. Химки

Химкинский приют для бездомных «Тёплый приём» вошёл в топ-5 финалистов национальной премии «Жить вместе». В конкурсе приняли участие более ста благотворительных проектов со всей России, сообщили в пресс-службе городского округа.
Задача социально-реабилитационного центра – возвращение бездомного к жизни в обществе. Волонтёры помогают восстановить документы, найти работу, проводят оздоровительные мероприятия, оказывают психологическую поддержку, помогают в поиске родственников. Приют принимает всех.
«У нас есть трёхмесячная программа реабилитации. За это время мы делаем человеку документы, если у него их нет. Он бесплатно ест, какое-то время живёт у нас. Мы можем помочь ему найти работу. Если он болеет, сначала лечим его», – рассказала руководитель благотворительных программ приюта для бездомных людей «Тёплый приём» Татьяна Соколова.  
В распоряжении проекта – новый социально-реабилитационный центр площадью 750 кв м. В трёхэтажном здании одновременно могут находиться около 70 человек.

Центр открыл кожевенную мастерскую, рассчитанную на обучение с последующим трудоустройством около 100 человек в год. Под руководством опытного специалиста можно научиться шить сумки, ремни, кошельки и другие аксессуары. На обучение принимаются люди с инвалидностью и ампутациями. В приюте им изготавливают дорогостоящие протезы.
«Такие социальные проекты выполняют очень важную миссию – помогают вернуться к нормальной жизни всем, кто попал в беду и потерял дом. Сотрудники приюта каждый день проделывают колоссальную работу», – отметил глава городского округа Дмитрий Волошин
Во время очередного посещения реабилитационного центра к нему обратился его основатель и директор Илья Кусков с просьбой оказать финансовую поддержку. Администрация Химок выделила приюту субсидию на 2 млн рублей.   

Всего на участие в национальной премии «Жить вместе» подано 700 заявок из 75 регионов.

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#Дмитрий Волошин
#Химки
#благотворительность
#бездомные
#приют
#Московская область
#Подмосковье
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Хуснуллин: Грузоперевозки по Крымскому мосту в ближайшее время не возобновят
18 июля 2023, 17:37

Фото: сайт Кремля

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что запускать грузовые автомобили по Крымскому мосту в ближайшее время не планируется в связи с обеспечением безопасности.
По его словам, Крымский мост готов к приемке грузового автотранспорта, но решение о возобновлении движения не принимается из-за соображений безопасности. Об этом Хуснуллин сообщил в ходе выступления в Совете Федерации.

Вице-премьер добавил, что движение грузовых машин по мосту в ближайшее время возобновлено не будет.

Конструкция моста оказалась разрушена после теракта, осуществленного киевским режимом ночью 17 июля с помощью беспилотников. Движение легковых автомобилей было запущен 18 июля в обе стороны. 

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#Крымский мост
#движение
#грузовые автомобили
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В Подмосковье построят 75 зданий
18 июля 2023, 17:20

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на строительство 3 многоквартирных домов, 2 таунхаусов, и 70 нежилых объектов.

Разрешения на строительство получили таунхаусы в деревне Марьино в округе Красногорск, многоквартирный жилой дом в жилом комплексе «Первый Южный» в Ленинском округе и жилой дом в жилом комплексе «Яуза Парк» в Мытищах.

В Ленинском округе, в Химках и в Мытищах построят социально-важные объекты инфраструктуры: детские сады на 350, 330 и 225 воспитанников. 

Среди нежилых объектов можно выделить строительство водозаборного узла для хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения в городском округе Пушкинский, здание инкубатория в Сергиево-Посадском городском округе и другие. 

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#Строительство
#многоквартирный дом
#таунхаус
#нежилые объекты
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Юрист Русяев рассказал, когда работодатель имеет право перенести отпуск сотрудника
18 июля 2023, 17:15

Фото: istockphoto / BartekSzewczyk

Юрист Русяев напомнил, что отпуск могут перенести, если это нужно для сохранения нормального ритма работы.
Работодатель может законно перенести отпуск сотрудника, если это влияет на поддержание оптимального ритма работы компании, рассказал в беседе с NEWS.ru юрист Илья Русяев. 
 
По его словам, в других случаях работодатель не может осуществлять такой перенос. При этом, не разрешить работнику уходить в отпуск работодатель также не имеет права, дополнил специалист. Он может только перенести даты этого периода, однако это осуществляется только при письменном согласии сотрудника и официального приказа о переносе. 

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#отпуск
#перенос
#работа
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«Троицу» Рублева перевезут из храма Христа Спасителя в центр Грабаря 19 июля
18 июля 2023, 16:58

Фото: iStock/Рамиль Ситдиков

Икону «Святая Троица» Андрея Рублева перевезут из храма Христа Спасителя во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика Грабаря 19 июля.
Реставрация ионы будет проходить в центре Грабаря, где для ее восстановления, подготовлено специальное помещение. Об этом сообщает издание РИА Новости со ссылкой на неназванный источник.

По словам собеседника агентства, икона будет перевезена 19 июля. 

Прежде сообщалось, что в центре Грабаря создана специальная климатическая система, которая будет сохранять необходимый для иконы температурный режим. Помещение также оборудовано различными системами охраны. 

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#Икона
#Рублев
#Троица
#Москва
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В Котельниках стартовало строительство школы на 2 тыс учеников
18 июля 2023, 16:52

Фото: Главгосстройнадзор МО

В Котельниках начали строительство школы на 2 тыс учеников. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Главгосстройнадзора, куда поступило извещение о начале строительства здания в районе «Парковый».
В здании площадью больше 30 тыс кв м будут располагаться учебные кабинеты, испытательные лаборатории, четыре спортзала и актовый зал на 800 человек, помещения для творческих занятий. На прилегающей территории оборудуют игровые площадки, спортивную, учебно-опытную и хозяйственные зоны. Завершить объект планируют в будущем году.

В том же районе «Парковый» строят детсад на 350 мест и садик на 235 воспитанников в «Новых Котельниках». Оба объекты планируют достроить в этом году.

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#Главгосстройнадзор МО
#Котельники
#школа
#строительство
#Московская область
#Подмосковье
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Глава Химок Волошин поздравил стобалльников и их учителей с успешной сдачей ЕГЭ
18 июля 2023, 16:50

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки

16 выпускников химкинских школ набрали максимальные 100 баллов на государственных экзаменах.
Подготовкой выпускников, которые набрали 100 баллов на ЕГЭ, занимались учителя из лицеев №12 и №15, школ №14, №29, «Наследие», «Триумф», Аэрокосмического и Химкинского лицеев, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Химки.

В общем счете, 84 выпускника набрали свыше 250 баллов НПО трем предметам государственной аттестации. 

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин поздравил педагогов и их учеников с успешной сдачей единого государственного экзамена. 
«Химкинские школьники повысили средний балл ЕГЭ по обязательным предметам. Так, по русскому языку он стал больше на 4,4%, а по математике — на 5,1% по сравнению с прошлым годом. Дорогие педагоги, спасибо вам за подготовку наших выпускников. Благодаря вам ребята смогут поступить в лучшие вузы страны!», — отметил глава города Дмитрий Волошин.
4 выпускника химкинской школы «Триумф» были подготовлены учителем русского языка и литературы Верой Ремизовой. 

Учитель Химкинского лицея Юлия Куприянова подготовила двух учеников со 100-балльным результатом.

Кроме того, 215 выпускников в Химках набрали в сумме по трём предметам 220 и более баллов. Ребят с такими результатами в городском округе на 15% больше, чем в прошлом году.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал поручение поощрить учителей, подготовивших стобалльников региона.
«Всего в 2023 году в Подмосковье образовалось 84 педагога, у которых два и более выпускника получили наивысшие баллы по единому госэкзамену. Эти учителя получат по 150 тысяч рублей за достойную работу», — отметил губернатор Подмосковья.
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Глава Рособрнадзора Музаев рассказал, сколько выпускников сдали ЕГЭ на 300 баллов в этом году.

Воробьёв поздравил подготовивших по шесть стобалльников учителей.

Дагестанские стобалльники получили по 100 тыс рублей.
#Химки
#Дмитрий Волошин
#стобалльник
#выпускник
#педагог
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Исинбаева продолжит работать в МОК из-за отсутствия поддержки СВО и военного контракта
18 июля 2023, 16:41

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Комиссия МОК пришла к выводу о том, что двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева не имела контракта с российской армией или силовыми структурами и не поддерживала СВО.
В пресс-службе МОК сообщили, что российская спортсменка не имела каких либо контрактных связей с силовыми структурами РФ или армией. Также, Исинбаева не была замечена в поддержке СВО на территории Украины. В связи с этим, комиссия МОК пришла к выводу о том, что россиянка сможет продолжить свою профессиональную деятельность в комитете. 

Напомним, ранее Исинбаева сообщила о том, что намерена вернуться к работе в МОК в сентябре текущего года. Она отметила, что организация не высказывала никаких сомнений и не вводила в отношении нее никаких санкций. 

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#Исинбаева
#МОК
#Россия
#СВО
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Подмосковье ищет медработников