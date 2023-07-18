В Москве гражданка Украины потребовала от скорой приоритетного обслуживания, угрожая ракетным ударом по России

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По информации Mash, уроженке Харькова стало плохо в ночь на 18 июля, накануне её дня рождения. Телеграм-канал пишет, что она переборщила с алкоголем и пока ждала такси во 2-м Грайворонском проезде позвонила в скорую. От диспетчеров потребовала приоритетного обслуживания.
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