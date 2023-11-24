В Москве группа рок-сатанистов собирается дать концерт 25 ноября

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Завтра, 25 ноября, группа рок-сатанистов «БѢСЪ» собирается выступить с концертом в Москве. В текстах их песен звучит откровенное глумление над Христом и православием, а также прославление сатаны.
В официальном сообществе группы в одной из социальных сетей музицирующие сатанисты откровенно издеваются над православными святыми, образами, при этом искажая и коверкая христианские молитвы на свой лад. Там же предлагается купить «иконы» с изображением бесов. После того, как общественники стали собирать информацию по этим рок-сатанистам для последующей передачи ее правоохранителям, руководители сообщества закрыли доступ к своим материалам. Теперь увидеть их могут только подписчики. Непонятно, как эти «бесы» оскорбляющие православие и чувства верующих, продолжают выступать в России.
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Александр Бойцов