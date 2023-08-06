В Москве и Подмосковье ожидается 34-градусная жара

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Температура до +34 градусов ожидается в столице и области в воскресенье, 6 августа.
Об этом сообщает Гидрометцентр России.
По данным синоптиков, в Москву придёт жара от 32 до 34 градусов. Прогнозируется небольшая облачность, без осадков.
Ночью похолодает до +18 градусов. Ветер будет юго-восточного направления со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление достигнет 750 миллиметров ртутного столба.
В Подмосковье также ожидается от 29 до 34 градусов, а ночью температура опустится до +15 градусов.
Ранее врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин заявил, что для того, чтобы нормально пережить знойную погоду, необходимо меньше двигаться и не заниматься спортом, а также стараться не находиться на открытом солнце.
Кроме того, по словам врача, во время жаркой погоды следует регулярно пить воду, но не холодную, а комнатной температуры.
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По данным синоптиков, в Москву придёт жара от 32 до 34 градусов. Прогнозируется небольшая облачность, без осадков.
В Подмосковье также ожидается от 29 до 34 градусов, а ночью температура опустится до +15 градусов.
Ранее врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин заявил, что для того, чтобы нормально пережить знойную погоду, необходимо меньше двигаться и не заниматься спортом, а также стараться не находиться на открытом солнце.
Кроме того, по словам врача, во время жаркой погоды следует регулярно пить воду, но не холодную, а комнатной температуры.
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Мария Фирсова