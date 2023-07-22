В Москве Красную площадь временно закроют для посещения

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В Москве 22 июля доступ посетителей на Красную площадь, к некрополю у Кремлевской стены и в Мавзолей Ленина будет закрыт из-за запланированного мероприятия. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на отдел по связям с прессой и общественностью ФСО России.
«22 июля в связи с проведением мероприятия допуск посетителей на Красную площадь, в Мавзолей Владимира Ильича Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет», — цитирует агентство текст информационного сообщения.
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