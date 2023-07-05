В Москве массово отменили и задержали рейсы

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По данным «Яндекс.Расписания», в столичных аэропортах 5 июля отменили и задержали 22 рейса
В 3 столичных аэропортах в среду, 5 июля, отменили и задержали 22 рейса, пишет «Лента. Ру».
Во Внуково перенесены вылеты 4 бортов, 4 авиарейса отменены. В Домодедово задержаны 11 рейсов, в Шереметьево — 3.
Причина массового изменения времени вылета самолетов в столичных аэропортах неизвестна.
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Мария Фирсова