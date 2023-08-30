В Москве на похороны режиссёра Панфилова вызвали «скорую»

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Глеб Панфилов будет похоронен рядом с женой, актрисой Инной Чуриковой, которая умерла в январе. Вместе супруги прожили более полувека. В 1970-м вышла одна из наиболее известных его картин — «Начало», где главную роль исполнила Инна Чурикова. Среди других работ Панфилова: «Прошу слова», «Тема», «Без вины виноватые».
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