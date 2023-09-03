В Москве на стройке обнаружили древний клад

Фото: istockphoto/Mariana-Rusanovschi
Во время археологических работ на месте стройки делюкс-квартала в Замоскворечье учёные нашли клад — монеты XV–XVI веков эпохи Ивана Грозного и его предков.
«Известия» пишут, что всего было зафиксировано более 700 находок. С XIV века на современной Большой Татарской располагалась Татарская слобода, где жили выходцы из Золотой Орды, купцы и ремесленники. С XV века там фиксировались остатки жилых построек.
Клад, который обнаружили учёные, состоит из московских медных монет эпохи Ивана III Великого, Василия III, Ивана IV Грозного (XV–XVI). Монеты чеканили в Великом княжестве Московском и других землях. Образцом для них был ордынский пул — мелкая медная монета. Найденные монеты представляют историческую ценность.
Также археологи обнаружили набор посуды второй половины XVIII века производителя, который известен и сегодня — Villeroy & Boch.
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Клад, который обнаружили учёные, состоит из московских медных монет эпохи Ивана III Великого, Василия III, Ивана IV Грозного (XV–XVI). Монеты чеканили в Великом княжестве Московском и других землях. Образцом для них был ордынский пул — мелкая медная монета. Найденные монеты представляют историческую ценность.
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Мария Фирсова