В Москве начали бесплатно раздавать воду на автовокзалах

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Из-за жаркой погоды на автостанциях и автовокзалах стали бесплатно раздавать воду
На московских автовокзалах и автостанциях начали бесплатно раздавать бутылки с водой из-за сохраняющейся жаркой погоды, сообщает РИА Новости.
По данным столичного дептранса, воду можно получить на следующих автовокзалах и автостанциях: Саларьево, Северные Ворота и Орехово. С 14:00 часов бутылки с водой будут раздавать и на Ленинградском вокзале.
Ранее «Радио 1» сообщало о надвигающейся затяжной магнитной буре с 18 по 24 июня.
По данным столичного дептранса, воду можно получить на следующих автовокзалах и автостанциях: Саларьево, Северные Ворота и Орехово. С 14:00 часов бутылки с водой будут раздавать и на Ленинградском вокзале.
Екатерина Коршунова