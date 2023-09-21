В Москве начали выявлять непристегнутых пассажиров

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«Ездить на пассажирском сиденье непристегнутым ремнем безопасности нельзя. Теперь это нарушение будут фиксировать камеры», - подчеркнули в Дептрансе.
Ликсутов также напомнил, что, согласно ПДД, водителям следует быть пристегнутыми ремнями безопасности, а также не перевозить непристегнутых пассажиров.
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