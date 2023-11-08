В Москве найден мертвым специалист по покеру: как его дочь задушила своих детей

На северо-западе Москвы в квартире обнаружен мертвым один из крупнейших специалистов по покеру и казино Лев Натансон. Редакция «Радио 1» расскажет об обстоятельствах его гибели, и о том, как дочь известного математика решилась на убийство собственных детей.