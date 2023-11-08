В Москве найден мертвым специалист по покеру: как его дочь задушила своих детей

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На северо-западе Москвы в квартире обнаружен мертвым один из крупнейших специалистов по покеру и казино Лев Натансон. Редакция «Радио 1» расскажет об обстоятельствах его гибели, и о том, как дочь известного математика решилась на убийство собственных детей.
Математик Лев Натансон
Лев Натансон известен как математик и специалист по покеру и казино. Он также является автором компьютерной программы игры «Марьяж», многочисленных покерных тренажеров и симуляторов. На его счету несколько книг об игровых автоматах и казино, которые были написаны в соавторстве с журналистом Дмитрием Лесным.
Умер специалист по покеру Натансон
Математик проживал в своей квартире в районе Покровское-Стрешнево на северо-западе Москвы. Тело 75-летнего мужчины обнаружила его племянница, которая вызвала скорую помощь и полицию. По предварительным данным, смерть Натансона не была насильственной. Медики заявили, что он мог скончаться в результате острой сердечной недостаточности.
Дочь Натансона убила детей
Натансон проживал в своей квартире один. В 2020 году в семье математика произошла трагедия, из-за которой он сильно переживал, что могло стать причиной усугубления его самочувствия и прогрессированию хронической болезни сердца.
Умерла актриса из «Улиц разбитых фонарей» и «Мажора»
Три года назад 25-летняя дочь специалиста по покеру Анастасия жестоко расправилась со своими малолетними детьми. Тела пятилетней дочери и трехлетнего сына обнаружил бывший супруг девушки. Следствие выяснило, что Анастасия задушила своих детей, после чего употребила спиртные напитки. На допросе девушка призналась, что решение убить сына и дочь пришло к ней спонтанно. После расправы над малолетними она употребила спиртное и ждала супруга рядом с телами детей.
Прежде Анастасия жаловалась друзьям на то, что у нее не складываются отношения с отцом, так как он не принял ее бывшего мужа, мигранта из Узбекистана. На фоне неудач в личной жизни, развода с супругом и разлада с отцом, девушка впала в депрессию, а вскоре совершила преступление. Натансон не смог объяснить мотивы поступка дочери и подтвердил, что в последние месяцы не поддерживал с ней отношения.
19 ноября 2020 года дочь математика была арестована. Она продолжает отбывать наказания до настоящего времени.
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