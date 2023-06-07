В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности

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Согласно данным метеослужбы, порывы ветра в столице составят порядка 15 метров в секунду. На территории московской области объявлено аналогичное предупреждение. Ожидается, что непогода продлится до 21:00 7 июня. По дальнейшим прогнозам синоптиков, температурный режим наладится. Температура воздуха поднимется до 21-23 градусов выше нуля. В среду в Москве пройдет дождь, в четверг осадков не ожидается.
Напомним, накануне синоптик Цыганков рассказал, что погода будет неустойчивая. По прогнозам специалиста, температурный режим до 10 июня будет не стабилен. В некоторых районах Московской области будет значительное похолодание и температура ночью опуститься до отметки -1°С.
Ранее «Радио 1» сообщало, что москвичам назвали самый тёплый день на текущей неделе.