В Москве объявлено штормовое предупреждение, ожидается ледяной дождь

Фото: iStock/Oleg Elkov
В Москве ожидается ледяной дождь, объявлено штормовое предупреждение.
Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС. Синоптик сообщает, что погодная опасность ожидается как минимум до 15:00 понедельника, 30 октября. В столице будет гололёд.
Ледяной дождь, который в метеорологии называют переохлажденными осадками является разновидностью гололеда. Он состоит из прозрачных ледяных шариков с жидким центром размером от 1-3 мм. Не нужно путать его с градом, состоящим из шариков с твердым ядром.
В понедельник ожидаются плюс 3 – плюс 5 градусов, а также осадки в виде снега, местами с ледяными дождями. Во вторник температура воздуха составит плюс 8 – плюс 10 градусов, количество осадков сократится.
Читайте также:
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе
В Яндексе раскрыли, как формируются цены на такси во время снегопада
Метеоролог Позднякова: «Будет казаться, что пришла самая настоящая зима»
Ледяной дождь, который в метеорологии называют переохлажденными осадками является разновидностью гололеда. Он состоит из прозрачных ледяных шариков с жидким центром размером от 1-3 мм. Не нужно путать его с градом, состоящим из шариков с твердым ядром.
Читайте также:
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе
В Яндексе раскрыли, как формируются цены на такси во время снегопада
Метеоролог Позднякова: «Будет казаться, что пришла самая настоящая зима»
Мария Фирсова