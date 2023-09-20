В Москве «омикрон» доминирует среди подштаммов коронавируса, заявила Ракова

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«Доминирующим в столице является подтип XBB этого варианта, который составляет две трети всех случаев заражения», — подчеркнула Ракова, обсуждая текущую ситуацию с штаммом COVID в Москве.Согласно ее словам, данный подтип в большинстве случаев проявляется как обычная простуда.
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