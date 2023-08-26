В Москве отменили показы фильма «Барби»

Фото: istockphoto/LeMusique
Сеансы «Барби», которые были запланированы в Москве на 9 сентября, отменили.
ТГ-канал «Кровавая барыня» сообщает, что пользователям, которые приобрели билеты в «Мягкий кинотеатр», начали приходить смс с информацией о снятии фильма с афиши. Неизвестно, с чем это связано.
В «Киноквартале», где тоже планировались сеансы «Барби» с 9 сентября, сообщили, что зрители увидят картину, но когда именно — неизвестно.
Ранее сообщалось, что премьера фильма «Барби» с русской озвучкой была назначена на 9 сентября. Профессиональная студия перевода, озвучки и дубляжа сериалов и фильмов Red Head Sound завершила работу над дубляжом фильма «Барби» с участием российских «официальных голосов» Марго Робби и Райана Гослинга Татьяны Шитовой и Андрея Бархударова.
Отмечается, что списки кинотеатров, в которых можно будет посмотреть фильм, будут объявлены ближе к премьере. «Барби» покажут по предсеансовому обслуживанию, то есть перед трансляцией основного фильма.
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В «Киноквартале», где тоже планировались сеансы «Барби» с 9 сентября, сообщили, что зрители увидят картину, но когда именно — неизвестно.
Отмечается, что списки кинотеатров, в которых можно будет посмотреть фильм, будут объявлены ближе к премьере. «Барби» покажут по предсеансовому обслуживанию, то есть перед трансляцией основного фильма.
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Мария Фирсова