В Москве отменили вручение дипломов выпускникам на Красной площади

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МЧС перенесло вручение дипломов выпускникам на Красной площади
В Москве временно отменили вручение дипломов выпускникам на Красной площади. По информации МЧС, мероприятие проведут в другой день.
Ранее в Москве и Московской области начал действовать режим контртеррористической операции. До этого момента об усилении мер безопасности сообщал мэр столицы Сергей Собянин.
Дополнительный контроль был введен на дорогах. О том, какие ограничения могут быть введены в Москве и Подмосковье во время контртеррористической операции, рассказали в нашем материале.
«Мероприятие в указанном месте отменено по объективным причинам», — пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.
Дополнительный контроль был введен на дорогах. О том, какие ограничения могут быть введены в Москве и Подмосковье во время контртеррористической операции, рассказали в нашем материале.
Екатерина Шмакова