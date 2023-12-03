В Москве ожидается мощнейший снегопад

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В Москве в воскресенье пройдут сильные снегопады, метели, а температура опустится до -6 градусов.
Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По данным синоптика, температура воздуха днем опустится до -4-6 градусов, а в Подмосковье до - 2-7 градусов. В Москве будет облачно. Во второй половине дня ожидается сильный снег и метель.
Московский регион в воскресенье подвергнется атаке мощного циклона «Оливер». К понедельнику сугробы в столице вырастут с 19 до 28 см. Это в 4 раза выше нормы в начале зимы.
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«Такого снежного покрова не было последние 19 лет», - заявил Евгений Тишковец. При этом солнечная активность умеренная, а геомагнитное поле неустойчивое.Читайте также:
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Мария Фирсова