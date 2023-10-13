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В Москве ожидается плавное понижение температуры

13 октября 2023, 13:57
Фото: istockphoto.com/Oleg Elkov

Фото: istockphoto.com/Oleg Elkov

Замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков предупредил москвичей о плавном понижении температуры в столице.

Он отметил, что сегодня, 13 октября, осадков не ожидается, а вот в субботу и воскресенье в столице будут дожди. При этом, Москва в выходные окажется под влиянием тёплого циклона.

«В понедельник также облачно, временами небольшой дождь, 5… 7 °С, ветер западный, в ночь на вторник — 0… 5 °С. Во вторник днём облачно, временами осадки: дождь, мокрый снег, 2… 7 °С. В ночь на среду небольшая облачность, без осадков и заморозков, до -1… 4 °С. В среду облачно, без осадков, 4… 9 °С. Ночью в четверг, 19 октября, 0… 5 °С, днём 2… 7 °С, облачно, небольшой дождь. Ветер уже повернёт на северо-западный», — добавил в беседе с RT Цыганков.

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Покров Пресвятой Богородицы 2023: приметы, что можно и нельзя делать
13 октября 2023, 13:40

Фото: iStock/Vera Tikhonova

14 октября православные христиане отмечают церковный праздник Покров Пресвятой Богородицы. С этим днем связано множество народных примет и обычаев. Редакция «Радио 1» расскажет, почему в торжество нельзя давать в долг, зачем в праздник пропускали воду через решето и какую девушку три года не позовут замуж.

Покров Пресвятой Богородицы – 2023: история праздника 


Церковный праздник Покров Пресвятой Богородицы ежегодно отмечается 14 октября. Торжество было установлено на Руси в XII веке в честь чудесного события, которое произошло в Константинополе в 910 году.
К городу подступили арабы, жаждущие крови и наживы. Население было напугано. В отчаянии люди просили Богородицу о сохранении жизней и заступничестве.

Во Влахерском храме во время молитв юродивому Андрею пришло видение. Дева Мария явилась прихожанину в сопровождении ангелов. Богородица сняла с головы покрывало и расстелила его над головами православных, обратившихся к ней, с мольбами о спасении. В тот же миг на море поднялся шторм и разметал корабли злодеев. Таким образом, святая сохранила жизнь жителям Константинополя.

Покров Пресвятой Богородицы – 2023: традиции


Утром 14 октября православные христиане идут на Божественную литургию. После общей молитвы принято собираться за богатым столом. Праздник не предусматривает пост, поэтому можно употреблять молочные и мясные продукты. В Покров Пресвятой Богородицы принято обращаться к святой с просьбами о здоровье, заступничестве. По традиции, в Покров проводили сватовства. Незамужние девицы просили Богородицу о даровании им супруга. Если обвенчаться на Покров, союз будет особенно крепким, а рожденные в такой семье дети будут удачливыми. В этот церковный праздник не принято отказывать в помощи нуждающимся.

                                                                                                   Фото: РИА Новости/Максим Блинов

В Покров Богородицы проводили обряды и ритуалы. Как правило, они были посвящены свадьбам и сватовству. Считалось, что быстрее всех пойдет под венец та, которая раньше всех придет в храм к иконе Богоматери и зажжет свечу.
В ночь на Покров домочадцы сбрызгивали друг друга водой, пропущенной через решето. Это помогало уберечь семью от бед и напастей. 

Покров Пресвятой Богородицы – 2023: приметы


По погоде в этот день определяли, какой будет грядущая зима. Если шел дождь, то зимние месяцы будут холодными. Снег на Покров выпадал к теплой и солнечной зиме. 

Согласно приметам, если в этот день отказать сватам, то три года девица не выйдет замуж. Чтобы привлечь суженого, незамужние девушки пекли хлеб и клали его на подоконник. Поверья гласили, что услышавший аромат свежеиспеченного хлеба женится на девице.

В праздник также было принято печь блины. Они считались угощением для домового, которого нужно было задобрить на будущий год. Блин разрезали на четыре части и раскладывали по углам, чтобы домовой угостился и не проказничал.

14 октября следует покормить бездомную собаку. Это принесет удачу и благополучие. Заниматься рукоделием и выполнять тяжелую домашнюю работу в этот праздник нельзя. Согласно поверьям, счастье уйдет из семьи, если в Покров Богородицы вымыть в избе полы. Брать и давать в долг в этот церковный праздник строго запрещено. 
 
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#церковь
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В Красную книгу Подмосковья внесли новых животных
13 октября 2023, 13:04

Фото: природоохранный фонд «Верховье»

В Красную книгу Подмосковья внесли зубра, хомяка, бархатницу дриаду,рамалину и трутовика. Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
Министерство экологии Подмосковья подписало распоряжение о внесении в документ пяти новых редких видов региона.

«В Красную книгу внесен зубр, который ежегодно отмечается в Талдоме. К охраняемым видам добавились обыкновенный хомяк, бабочка бархатница дриада, обитание которой было подтверждено в 2021 году, лишайник рамалина европейская, а также гриб трутовик лакированный, занесенный также в Красную книгу России и в последние годы наблюдавшийся в Подмосковье»,— подчеркнул министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
Стоит отметить, что всего в Красную книгу Московской области внесено 680 видов живых организмов.

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#подмосковье
#зубр
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#тихон фирсов
#красная книга
#животные
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Юрист Андрушкевич перечислил основные достоинства брачного договора
Юрист Андрушкевич: Это шанс договориться мирно о разделе имущества
13 октября 2023, 13:03

Фото: istockphoto.com/ATHL

Юрист Никита Андрушкевич заявил, что преимущества заключения брачного договора в том, что он позволяет мирно договориться о разделе имущества в случае развода.
Кроме этого, с помощью этого документа можно закрепить форму собственности для любого имущества, в том числе и приобретенного в будущем.

В беседе с «Дни.ру» специалист отметил, что брачный договор в принципе оспорим тогда, например, если суд признаёт его условия кабальными для одной из сторон или когда условия, из которых исходили супруги, существенно изменились в браке. В случае банкротства одного из супругов брачный договор также можно оспорить в суде.

Ранее Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о выплате пособий по уходу за ребёнком до 1,5 лет в случае досрочного выхода на работу.

«Проект федерального закона устанавливает гарантии реализации права на ежемесячное пособие по уходу за ребёнком работающим лицам, осуществляющим одновременно трудовую деятельность и уход за детьми в возрасте до 1,5 лет, согласно которым они смогут получать пособие в случае выхода на работу из декрета до достижения им возраста 1,5 лет», – приводит АГН «Москва» текст пояснительной записки.

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#супруги
#законо семья
#развод
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ЧФ проводит в Севастополе учения по противоминной и противодиверсионной обороне
13 октября 2023, 12:30

Фото: iStock/Irina Kononova

Черноморский флот проводит плановые учения по противоминной и противодиверсионной обороне на внешнем рейде бухты Севастополя, передает отдел информационного обеспечения флота.
Сообщается, что в рамках обучения отработаны задачи по поиску и уничтожению морских плавающих мин и катеров без экипажа. К учениям привлекались патрульный корабль «Павел Державин», а также противодиверсионные катера.

Отмечается, что после учений они вернутся в пункт постоянной дислокации.

Ранее сообщалось о том, что на Чёрном море после приостановления участия России в зерновой сделке прошли учения по изоляции района, временно закрытого для судоходства. Уточняется, что отрабатывалось задержание судна-нарушителя. 

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#учения
#флот
#севастополь
#рф
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Опрос: почти половина россиян решает проблемы с помощью искусственного интеллекта
Авито Работа: 41% россиян иногда используют искусственный интеллект для работы
13 октября 2023, 12:27

Фото: IStock/Guillaume

Почти половина россиян (41%) хотя бы иногда используют возможности искусственного интеллекта для решения рабочих вопросов. Об этом говорится в исследовании Авито Работы, которое есть в распоряжении «Радио 1».
Участие в опросе приняли больше 10 тысяч работающих россиян. Больше половины респондентов (55%) ответили, что ещё не до конца понимают суть работы ИИ.
«Уже 41% работающих россиян рассказали о том, что хотя бы иногда используют возможности искусственного интеллекта при решении рабочих вопросов. Кроме того, ещё 40% респондентов стремятся к освоению технологии и последующей модернизации трудовых процессов. Безусловно, ИИ не способен заменить работу и мышление человека, но он может стать продуктивным инструментом для решения рутинных аналитических и статистических задач», — рассказал управляющий директор Авито Работы Артём Кумпель.
Выяснилось, что активнее всего возможности искусственного интеллекта используют сотрудники IT-отрасли (58%) и банковской сферы (53%). Также пользуются популярностью нейросети с искусственным интеллектом в онлайн-торговле (50%), искусстве и развлечении (49%) и бьюти-сфере (49%). Среди тех, кто активно использует ИИ для работы оказались работники автомобильного бизнеса, сферы образования, бухгалтерии, консалтинга, администрирования, сельского хозяйства и других.

В целом больше трети (37%) работающих россиян ответили, что искусственный интеллект смог полностью достичь поставленной перед ним цели, а ещё 60% отметили, что задачи, к которым привлекали ИИ, были решены частично.

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#технологии
#учителя
#it
#искусственный интеллект
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Путин призвал сохранять лучшие традиции отечественной педагогики
13 октября 2023, 12:14

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин считает, что необходимо сохранять и развивать лучшие традиции отечественной педагогики, когда школа не только учила, но воспитывала. Так президент сказал в ходе поздравления к 80-летию Российской академии образования.
«Безусловно, важно сохранять, развивать лучшие гуманистические традиции отечественной педагогики. Ведь наша школа не только учила, но и посвящала, воспитывала», - сказал Путин.

Он добавил, что ранее школа добивалась того, чтобы человек мог обрести ценностную опору в жизни и имел возможность состояться полноценной личностью, которая знает историю и культуру своего народа.

По словам Путина, необходимо эффективнее использовать новые технологии для улучшения качества образования, а также и подготовки самих педагогов.

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#школа
#традиции
#новые человек
#путин
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«Общая тревога»: раскрыта реальная причина подачи сигналов российских самолетов
Сбой в системе стал причиной сигналов тревоги от пяти самолетов над РФ
13 октября 2023, 12:13

Фото: istock/undefined undefined

Накануне пять авиалайнеров, летевших над Россией, подали сигналы тревоги. Редакция «Радио 1» расскажет, о каких рейсах идет речь и в чем причина инцидента.

Самолеты подали сигналы тревоги


Сразу пять российских самолетов, подали сигналы тревоги во время полета над Центральной частью России. Об этом 12 октября сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на авиационные службы. По информации издания, воздушные судна не отклонились от курса и продолжили следовать по маршруту. Речь идет о рейсах: Череповец – Москва, Самара – Санкт-Петербург, Петрозаводск – Москва, Сабетта — Москва и Петрозаводск — Санкт-Петербург. Экипажи самолетов подали сигнал «Общая тревога» или «Аварийная ситуация».

Что значит сигнал тревоги, поданный самолетом


Экипаж авиалайнера может подать сигнал тревоги, если не может локализовать возникшую опасность. Случаи подачи сигнала прописаны в инструктаже пилотов. Оповещение о внештатной ситуации приходит авиадиспетчерам, которые помогают разрешить ситуацию.

Росавиация опровергла сигналы тревоги


В Росавиации сообщили, что российские СМИ получили информацию о подаче сигналов тревоги экипажами самолетов из иностранного сервиса отслеживания полетов FlightRadar24. По словам представителя авиационного ведомства, на сервисе произошел сбой.

Авиакомпании начнут проверят при задержках из-за неисправности бортов
Авиакомпании начнут проверят при задержках из-за неисправности бортов

Специалисты единой системы организации воздушного движения не выявили случаи срабатывания датчиков, сигнализирующих о тревоге или иных проблемах на бортах. В ведомстве подчеркнули, что российские специалисты не несут ответственность за неполадки в работе иностранного сервиса.
Самолеты, выполняющие вышеуказанные рейсы, достигли пунктов назначения. По прибытии в аэропорты члены экипажей сообщили журналистам, что ЧП на борту не происходили, полет прошел в штатном режиме.


Когда ранее самолеты подавали сигнал тревоги в России


Ранее три пассажирских самолета уже подавали сигналы тревоги. 24 августа 2023 года самолет, выполнявший рейс Сочи — Екатеринбург подал сигнал оповещения о внештатной ситуации на борту, после чего совершил посадку в аэропорту Минеральных Вод. Причиной инцидента стало задымление в багажном отсеке воздушного судна.

Через три дня аналогичный сигнал был подан пассажирским самолетом Москва — Минеральные Воды. Состояние одного из пассажиров резко ухудшилось и экипаж принял решение о вынужденной посадке в Волгограде.

12 сентября пассажирский самолет, следовавший из Сочи в Омск подал сигнал тревоги и исчез с радаров. Воздушное судно совершило экстренную посадку в Новосибирской области. У самолета отказала гидравлическая система, что едва не привело к катастрофе. На борту находилось 170 человек. Благодаря грамотным действиям экипажа жертв удалось избежать.

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#новости
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Кинологи раскрыли, когда вылизывание лап может быть опасно для собаки
Кинологи объяснили, почему собаки вылизывают лапы
13 октября 2023, 12:10

Фото: IStock/IRYNA KAZLOVA

Вылизывание лап может говорить о проблемах у собаки. Например, питомца может беспокоить застрявший между подушечками предмет, боль, проблема с кожей или гигиена. Об этом «Радио 1» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
 «Если собака периодически облизывает лапы, не стоит сильно переживать. Но, если такое поведение наблюдается постоянно, важно разобраться в причинах. Это может быть аллергия, стресс, занозы, порезы и многое другое. Внимательно осмотрите лапы питомца, чтобы исключить повреждения или наличие застрявшего острого предмета. В некоторых случаях питомцу может потребоваться помощь ветеринарного врача», – отметил специалист.

Гигиена

Собака может вылизывать лапы после прогулки или после приёма пищи. Это говорит об излишней чистоплотности питомца. Даже те питомцы, которые не слишком чистоплотны, время от времени могут вылизывать подушечки лап и окружающие области. В этом случае специалисты призывают не беспокоиться за здоровье любимца.

Инородный предмет

Если собака во время прогулки или после неё усиленно вылизывает лапы, кинологи советуют посмотреть на лапы питомца. Такое поведение может говорить о том, что у собака наступила на инородный предмет и старается от него избавиться. Например, это могут сухие растения или острые предметы. Осмотрите лапы любимца и, если обнаружили повреждение, извлеките инородный предмет и обработайте рану.

Укус насекомого

Также во время прогулки питомец может случайно наступить на осу или задеть её во время прогулки. Если заметили, что питомец усердно лижет лапу, осмотрите лапы. Если вы нашли место укуса и удалите жало, если оно осталось после насекомого. Затем обработайте рану и дайте собаке антигистаминное средство.

Аллергия

Неправильное питание или контакт с каким-либо веществом может вызвать аллергию у питомца. Если вы заметили, что после приёма пищи у собаки начались зуд и раздражение подушечек лап, осмотрите питомца. При аллергии начинается воспаление, покраснение и раздражение кожи. Обратитесь за помощью к ветеринару, чтобы поставить диагноз и пройти лечение.
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Инфекция

Если у собаки развилась бактериалльная или грибковая инфекция лап, это может вызывать не только сильнейший зуд, но и боль. Причин, из-за которых у собаки может возникнуть инфекция, множество. Это могут быть как внешние паразитарные возбудители, так и внутренние процессы в организме. Разобраться в этом вопросе поможет ветеринарный врач. Кинологи напоминают, что самолечение может привести к серьёзным последствиям.

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#собаки
#инфекция
#здоровье
#лечение
#кинологи
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Москвичам пообещали последние тёплые, но дождливые выходные
Синоптик Шувалов заявил, что в Москву придут последние тёплые дни
13 октября 2023, 12:08

Фото: IStock/Germanovich

Последние тёплые дни придут российскую столицу в предстоящие выходные, но они будут сопровождаться дождями. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По словам специалиста, утром в субботу температура воздуха в Москве будет низкой – на уровне 5 градусов, однако днём она прогреется до 13… 15 градусов. Также в городе пройдут небольшие дожди.
«В выходные сохранится теплая погода. В ночь на субботу будет достаточно малооблачно, но утром температура может быть около 5 градусов тепла, зато потом она поднимется до 13… 15 градусов, и такой же теплой она сохранится до воскресенья. Дожди будут наблюдаться в оба дня, но в последний выходной их будет немного больше», — заметил синоптик.
Александр Шувалов подчеркнул, что это будут одни из последних тёплых дней в этом году.
«Возвращения тепла скорее всего больше не будет. С понедельника мы будет катиться в вниз по температурной отметке, в первой половине недели будет не выше 6… 8 градусов, а во второй половине неделе вообще опустимся ближе к нулю», — сказал он.
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