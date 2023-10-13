В Москве ожидается плавное понижение температуры

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Замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков предупредил москвичей о плавном понижении температуры в столице.
«В понедельник также облачно, временами небольшой дождь, 5… 7 °С, ветер западный, в ночь на вторник — 0… 5 °С. Во вторник днём облачно, временами осадки: дождь, мокрый снег, 2… 7 °С. В ночь на среду небольшая облачность, без осадков и заморозков, до -1… 4 °С. В среду облачно, без осадков, 4… 9 °С. Ночью в четверг, 19 октября, 0… 5 °С, днём 2… 7 °С, облачно, небольшой дождь. Ветер уже повернёт на северо-западный», — добавил в беседе с RT Цыганков.
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