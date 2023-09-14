В Москве ожидается похолодание на выходных

Фото: istockphoto.com/Noppasin Wongchum
«На предстоящих выходных, 16-17 сентября, температура воздуха в городе опустится до осенних показателей и будет находиться в пределах 7-13°C», — заявила в беседе с «Вечерней Москвой» Позднякова.
Она добавила, что в субботу и воскресенье москвичей будет ожидать малооблачная погода и умеренный северный ветер. А вот осадков в столице в эти дни не предвидится.
Читайте также:
Открытый грунт: что сажать на даче осенью
Вильфанд спрогнозировал, когда в Москве кончится климатическое лето
В столице ожидаются тёплые выходные