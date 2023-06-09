В Москве ожидается резкое похолодание в выходные

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«В выходные нас ожидает понижение температуры, термометр опустится до 16-18°C тепла. Ветер будет северный, ожидается повышение давления. Зато дожди, начавшиеся в пятницу, быстро закончатся, и выходные пройдут без осадков. Погода холодная, но не мокрая», — заявил в беседе с NEWS.ru Шувалов.
Ранее главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявляла, что ждать нашествие комаров в Московской области до конца июня не стоит, поскольку погода сейчас неблагоприятна для этих насекомых.